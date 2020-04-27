Efesli Leylek, efesli çocuklarla uçtu

Efes Selçuk Belediyesi’nin kültür sanat dergisi Efesli Leylek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Sayısı çıktı. Ulusal Egemenliğimizin 100. Yılında sayfalarını ilham veren kentin çocuklarının renklerine bırakan Efesli Leylek Dergisi, bu ay yine dopdolu bir içerikle okurlarının karşısına çıktı.

Efesli Leylek, efesli çocuklarla uçtu
27 Nisan 2020 Pazartesi 10:50

Efes Selçuklu çocuklar Efes Selçuk’a dair hayallerini, şiirlerini, öykülerini, sevdikleri kitapları ve daha birçok şeyi Efesli Leylek Dergisi için kaleme aldılar. Efesli Leylek Dergisi’nin 23 Nisan Çocuk Sayısı SELBİM Hizmet Masası’ndan temin edilebileceği gibi, www.efeslileylek.com  adresinden de derginin bu özel sayısına ulaşılabilir.


 

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