EfeslimKart 1 Ocak'ta geliyor

Efes Selçuk Belediyesi'nin ihtiyaçlı vandaşları için hazırlattığı, EfeslimKart 1 Ocak'ta vatandaşla buluşuyor.

İlçenin birçok ihtiyacını karşılayacak EfeslimKart'ın tanıtımını "Filiz İle 5 Hedef 50 Proje Yolunda 6 Ay" toplantısında yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, EfeslimKart'ın hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğini, hem de geri dönüşüm için büyük bir adımla temiz bir çevreye katkı sağlayacağını söyledi.

Çevreye de katkı

Başkan Sengel; "EfeslimKart ile toplumsal dayanışma artarken, ekonomik canlanma da sağlanacak. İhtiyaç sahibi vatandaş belediyenin yüklediği puanla, yerel marketten ihtiyacı neyse onu alabilecek. Yardım paketleriyle rencide edilmeyecek" dedi. Sengel, kartın kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Evindeki atıkları ayrıştırıp toplayan ilçe sakinleri, atık miktar karşılığı kartına yüklenen puanlar ile anlaşmalı yerel marketlerde harcama yapabilecek. Kart ile aynı zamanda ilçe sakinlerine indirimler, hediyeler/ promosyonlar sunulacak. Ayrıca kartına puan yüklenen vatandaş, yerel marketten ihtiyacı neyse onu alacak. Sisteme kırtasiyeler de dahil edilerek, okulların eğitim öğretim yılı açılışlarında öğrencilere puan yüklenebilecek" dedi.

Puan karşılığı

EfeslimKart'ın geri dönüştürülebilir atıkları toplama özelliğiyle çevre duyarlığının gelişmesi ve ilçedeki atıkların ayrıştırılarak toplanması noktasında önemli bir misyonu yerine getireceğine dikkat çeken Başkan Sengel, "Evlerde tüketimden kaynaklı ortaya çıkan kâğıt, plastik, cam ve metal, her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen belediye görevlilerine teslim edilecek. Ambalaj atıklarının türüne göre tartarak kabul eden görevliler, teslim aldıkları atıkların değerini, puan karşılığı EfeslimKart'a yükleyecek. Yüklenen puanlar anlaşmalı yerel marketlerde harcanabilecek" şeklinde vatandaşları bilgilendirdi.