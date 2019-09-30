Ege'de 4 gün fıtık kongresi var

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Fıtık Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan 7. Ulusal Fıtık Kongresi 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin'in başkanlığını yapacağı kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirecek.Program kapsamında ayrıca Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyathanelerinden kongre merkezine canlı yayın yapacak. Katılımcılar canlı yayınla aktarılacak olan ameliyatlar sayesinde yetkin fıtık cerrahlarının yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Deneyimleri artacak

Ana temasının 'Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' olarak belirlenen kongrede, minimal invaziv girişimler, robotik cerrahi gibi birçok konuyu ele alınacak. Genç cerrahların deneyimli cerrahlarla bir araya gelerek tecrübelerini artıracağı kongrede, ilk defa kadavra kursu programı da başlatılacak.Program kapsamında, Gediz deltası ziyaret edilerek, tehdit altındaki flamingoların doğal yaşam alanlarında izleme olanağı sunulacak. Ayrıca düzenlenecek olan kültür turu ile İzmir'in diğer kültürel ve ekolojik zenginlikleri misafirlere tanıtılacak.