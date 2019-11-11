Ege'de Atatürk'ü anlattılar

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında "Atatürk'ün Cumhuriyet Düşüncesi" ve "Atatürk'ün Vefatı ve Anıtkabir" paneli gerçekleştirildi. Su Ürünleri Fakültesi'ndeki programa, Dekan Prof. Uğur Sunlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Dinçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Atatürk'ün Cumhuriyet Düşüncesi" konulu panelde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Zeynep Türkyılmaz, "Cumhuriyet fikrini halka benimsetmek, bu kadar uzun süreden sonra müthiş bir durum. Atatürk çok zeki bir lider. Atatürk'ün fikir yapısını etkileyen etmenlerden birisi de yaşadığı coğrafya. Selanik kozmopolit bir yer. Farklı milletlerin, farklı inançların, bir arada olduğu çatışmaların olduğu bir yerdi. Selanik farklı fikirlere, özgürlükçü düşüncelere açık bir yerdi. Avrupa'da ki çağdaş düşüncelerin adeta ülkeye giriş kapısı konumundaydı Selanik" dedi.

Sağlığını bile düşünmedi

Aynı bölümden Oktay Çanaklı'nın verdiği "Atatürk'ün Vefatı ve Anıtkabir" panelde Çanaklı, Atatürk'ün büyük başarılara ve zaferlere imza attığını, çağdaş bir ülke kurduğunu ve devrimler gerçekleştirdiğini ifade etti, şunları söyledi: "Atatürk, ülke işlerine verdiği önemden dolayı sağlığını arka plana atmıştı. 1937 yılının başlarında Yalova'da olduğu sırada bir Türk hekim tarafından hastalığının ilk teşhisi kondu" dedi. Atatürk'ün evrensel bir lider olduğunu dile getiren Çanaklı, "Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan Ankara'ya nakledilirken Alman, Fransız, Sovyet ve birçok yabancı ülkeden askerler saygı atışında bulunuyor. Bu da onun evrensel bir lider olduğunu gösteriyor" diye konuştu.