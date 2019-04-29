Ege'de Gezgin gecesi

Ege Üniversitesi (EÜ) 40. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği kapsamında gerçekleşen etkinlikler son gününde de devam etti. Bu etkinliklerden biri olan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nın düzenlediği "Alper Deniz Besteleri ve Gezgin Orkestrası" konseri EÜ Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşti.

Müzikseverlere keyifli bir akşam yaşatan konserde bestesi Alper Deniz'e ait olan 11 ayrı parça çalındı. Konserde sadece beste halinde olan "Gözyaşı, Telaş, Sonbahar, Bornova Zeybeği, Kaçak, Gezgin" isimli parçaların yanı sıra sözleri bulunan "Serap, Tek Başıma, Eski Günler, Huzur, Serzeniş" isimli parçalar da seslendirildi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümü Öğr. Gör. Alper Deniz'in şefliğini yaptığı orkestraya zaman zaman TRT İzmir Radyosu Ritim Sanatçısı Gökhan Mert Erol ve TRT İzmir Radyosu Nefesli Sanatçısı Ömer Altuntaş da eşlik etti. Öğr. Gör. Alper Deniz'in Bornova'ya armağan ettiği eser olan "Bornova Zeybeği'nin icrası sırasında ise orkestraya eşlik eden efeler dinleyicilerin beğenisini kazandı. Konserin en çok ilgi gören bestesi ise Öğr. Gör. Deniz'in merhum annesi Emekli öğretmen ve mandolin icracısı Nermin Demir'in beste ve güftesini yazdığı "Serzeniş" parçası oldu.

Serzeniş isimli parçanın ardından konuklara seslenen Öğr. Gör. Deniz, ailesine ve annesine teşekkür etti. Konserin son parçası olan "Gezgin" ıslık eşliğinde seslendirilerek, konsere renk kattı.