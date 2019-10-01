Ege'de Hack4Art buluşması

Ege Üniversitesi ve EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi organizasyonuyla, Hack4Art (H4A): Sanat Teknolojileri Hackathonu gerçekleştirilecek. Program kapsamında iki ay süresince atölyeler yapılacak.

Hack4Art, Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Desteği ile Veri Sanatı: Bilimsel Verilerin Görselleştirilmesi, Görselleştirilen Verilerin Sanatsal İfadesi konusu altında sanat teknolojileri; yazılım, donanım, teknik, ürün, metot fikrilerini- girişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir hackathon olarak, 25 – 26 Ekim 2019 tarihlerinde EÜ EBİLTEM-TTO'da gerçekleştirilecek.Hackathon etkinlikleri, ortak bir konuya ilgi duyan kişilerin bir araya gelip sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen problem veya konuyla ilgili ortaya yeni fikir ve ürünler çıkarmaya çalıştıkları etkinlikler olarak tanımlanıyor. Farklı kesimlerden insanların bir tema dahilinde aynı mekanda, ortak bir hedef için zaman geçirmeleri sağlanıyor. İşbirliği, yaratıcılık ve etkileşim geliştirilerek bölgesel girişimcilik ekosisteminde kapasite artışı hedeflenerek gerçekleştiriliyor.Sanatın her dalı ile ilgili olanlar/çalışanlar, donanım geliştiriciler, mühendisler, yazılımcılar, tasarımcılar, hayal edebilen iş geliştiriciler, profesyoneller, öğrenciler tüm teknoloji meraklıları katılabiliyor.