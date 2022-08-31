Ege'de iki deprem! İzmir'de de hissedildi!

AFAD saat 12.56'da Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremden 14 dakika sonra da ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 5.1 olarak açıklandı. Deprem anı İzmir'deki bir işyerinin kamerası tarafından görüntülendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında, saat 12.56'da, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremden 14 dakika sonra 5.1'lik ikinci sarsıntı oldu. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltanlar, sokaklara döküldü.