Ege'de konferans: Endüstri 4.0

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde, ‘Dijital İşletmeler Yolunda: Endüstri 4.0 (D)evrimi’ konulu konferans düzenlendi. ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı programda, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gelişen ve değişen günümüz şartlarında öğrencilerimizin, teknoloji ve endüstriyi yakından takip edebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Ege Teknopark işbirliğiyle EÜ Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonunda, ‘Dijital İşletmeler Yolunda: Endüstri 4.0 (D)evrimi’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Gelişen ve değişen günümüz şartlarında öğrencilerin, teknoloji ve endüstriyi yakından takip edebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Rektör Budak, “Göreve geldiğim ilk günden bu yana üniversite- sanayi işbirliğini geliştirmek için çok sıkı çalıştık. Hedefimiz araştırma üniversitesi olmak. 2018 yılı verilerine göre Ege Üniversitesi TÜBİTAK’a en çok proje veren ve alan üniversite. Endüstride 4.0 devrimi son dönemde çok sık kullanılan bir terim, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendiriliyor. Ve yeni bir boyut kazandırıyor. Bu gün düşük maliyetli, az enerji harcanan, az yer kaplayan, az ısı üreten ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikle çalışan donanımlar ve bu donanımları da çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından da tutumlu olması bekleniyor. Endüstri 4.0 devrimi ülkemizin de öncelikli kalkınma hedefleri arasında. Bu sebeple bildiklerimizi öğrencilerimizle paylaşmamız üniversitemiz açısından da önemli. Gençler olarak bizlerden daha zekisiniz, bizlerden daha çok imkanlara sahipsiniz. Ve siz bizden çok daha güzel işler yapacaksınız. Günümüz öğrencilerinin jenerasyonu bizim hayallerimizin çok ötesinde. Sizlere inanıyorum, ülkenin umudu sizlersiniz” diye konuştu.

İşletmeler dijitalleşiyor

Bir işletmede üretimden, üretime yardımcı olan insan kaynakları, muhasebe ve pazarlama gibi tüm organların fonksiyonlarının da dijitalleşmesi konusunun Endüstride 4.0 devrimi kavramıyla eşleştiğini vurgulayan Ersoy, Endüstri 4.0’ın 2016 yılından bu yana büyük bir yükselme gösterdiğine dikkat çekti. Geçmişten bugüne endüstrinin gelişimini de anlatan Ersoy, “Geçmişe gittiğimizde buhar gücü insanlık tarihinde kas gücünün yerini almıştır. Biz buna 1. Endüstri Devrimi diyoruz. Yani kısaca 18. Yüzyılda buhar makinesinin üretimiyle sanayileşme başlamıştır. 19. Yüzyılda elektrik, petrol ve kimyasal maddeler de üretim sürecinde kullanılmaya başlandı, bu şekilde endüstri daha da gelişti buna 2. Endüstri Devrimi denildi. 1960’lı yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte üretimin otomasyonu sağlandı. Bu sayede endüstrinin 3. Devrimi tamamlanmış oldu. Günümüzde ise yepyeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Bir üretim hattındaki şirketlerin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünülmelidir Endüstride 4.0 Devrimi. Birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, internet üzerinden iletişim kuran nesnelerin veri toplayıp üretim sürecini tamamen değiştirdiği, makinelerin insanlarla etkileşimini öne çıkaran bu yeni dönem, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemlerini vaat ediyor bizlere” dedi.