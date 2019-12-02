Ege'de minipirint eğitimi

Ege Üniversitesi 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri kapsamında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özgün Baskı Atölyesi'nde gerçekleştirilen "Miniprint Çalıştayı" sona erdi.

Çalıştayın son gün etkinliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Köksal ve Doç. Dr. Erhan Şengün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe proje yürütücüsü Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci ve fakülte öğrencileri katıldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci, "Beş gün boyunca etkinliğimizde çukur ve linol baskı ile ağaç baskı teknikleri gösterildi. Sanatçılarımız, öğrencilere ağaç baskı ile iki ayrı uygulama şekli gösterdi. İki günlük sürede Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nden iki hocamızı ağırladık. Onlar da hem gravül hem de linol baskıyla örnekler verdiler. Ayrıca lebriz konusunda ilgili öğrencilerimizi ve sanatseverleri aydınlattılar. 'Akuatinta' tekniği gösterilerek etkinliğimiz sonlandı" diye konuştu.

Teknikler anlatıldı

İki gün boyunca öğrencilere farklı teknikler ve uygulamalar gösteren Doç. Dr. Erhan Şengün, "Biz bu etkinliğe öncelikle miniprint teknikleri üzerinden gravül ağırlıklı çalışmalar getirdik. Hazır olan kalıplardan baskılar üretip öğrencilerimizle linolyum denemesi yaptık. Bugün ise öğrencilere akuatinta tekniğini ile uygulama örnekleri gösterdik" diye konuştu. Doç. Dr. Musa Köksal ise etkinlikteki amaçlarının baskı sanatı içerisinde yer alan miniprint kategorisindeki uygulamaları öğrencilerle paylaşmak olduğunu dile getirdi. Köksal, "Miniprint, kendi içerisinde çokça sınıflandırmaları içeriyor. Dün, öğrencilerle hazır kalıplardan baskı ürettiğimiz keyifli bir uygulama süreci gerçekleştirdik. Bugün ise kendi ürettiğimiz yeni çizimler ve akuatinta yöntemiyle tozlandırma yaparak dokuma oluşturma üzerine bir deneme süreci oluşturduk. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" dedi.