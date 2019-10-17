Ege'de 'Teneffüs' sergisi

Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) yeni bir sergiye daha imza attı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla kurulan "Ege Üniversitesi Orman Okulu" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Teneffüs" adlı fotoğraf sergisi fotoğraf severlerle buluştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Orman yangınları yüreğimizde ateş yaktı. Üniversite olarak buna çok üzüldük. Toplumda farkındalık yaratmak bizim görevimizdir. O yüzden bu sergi bizim için çok kıymetli" dedi.

Yeşil, hayattır

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Üniversite olarak orman okulu kurduk. Şu an hazırlıklarını yapıyoruz, önce hocalarımızı eğiteceğiz sonra öğrencilerimizi. Bizim öğrencilerimiz de milli eğitimde bulunan öğrencileri eğitecek. Ege Üniversitesi Televizyonunda bu konuda kamu spotları hazırlıyoruz. Bu sergi, orman okulunun önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin bu konuya hassasiyet göstermesini umuyorum. Orman yangını dediğimiz zaman sadece ağaç yanması olarak düşünülsün istemiyoruz. Orman, esasında hayat demektir, yani yeşil hayattır" diye konuştu.

Orman okulu kurduk

Prof. Dr.Takımcı, "Orman yangınları birçok canlının hayatını kaybetmesi demektir. Üniversite olarak bu konuya sahip çıkıp orman okulu kurduk. Bu konuda önemli projelere öncülük yapacağız. İlk dersimizi 8 Kasım'da vereceğiz. Öğrencilerimizin bu projeye katılım göstermesini bekliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.