Ege'de veri sanatı

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 'Veri Sanatı: Bilimsel Verilerin Görselleştirilmesi, Görselleştirilen Verilerin Sanatsal İfadesi' konusu altında Hack4Art (H4A) Sanat Teknolojileri Hackathonu gerçekleştirildi.

EÜ Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi -EBİLTEM- Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) ve Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Desteği ile düzenlenen etkinlik, sanat teknolojileri; yazılım, donanım, teknik, ürün, metot gibi fikrini-girişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir hackathon olarak EBİLTEM-TTO'da yapıldı.

Uzun soluklu çalışma

Etkinliğin yürütücülüğünü üstelenen EBİLTEM Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Aysun Demiröğen, "Hack4Art Sanat Teknolojileri Hackathonu uzun soluklu bir sanat projesi. Kültür için alan destekleme fonundan yararlan proje. Bu kapsamda özellikle sanatta kullanılan teknolojileri bir şekilde bilimsel verilere entegre edebilme arzulanıyor. Bununla ilgili birçok şey sürpriz, hackathonların doğası itibariyle sürpriz. Bir konumuz ve elimizde bir verimiz var. EÜ'nü El Yıkama ve Enfeksiyon Datası, bu data geriye dönük bir yıllık bir data. Normal şartlarda üç yıllık olduğunda uluslararası platformlarda kabul gören ve tek yıllık olup birçok farklı alanda kullanabileceğiniz bir data. Arkadaşlar bu veriyi görselleştirecekler, ne olacağı bizim için de sürpriz olacak ve keyifli bir etkinlik olacak. Etkinlik sonunda iyi bir puan alan gruplara çeşitli ödüller verilecek" dedi.

Sistematik proje

Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Ege Bölgesi Yerel Koordinatörü Oğuz Tuna, "Kültür İçin Alan Projesi'nin Goethe Enstitüsü öncülüğünde hayata geçirilmiş bir proje olduğunu belirterek, "Güncel görsel ve gösteri sanatları alanında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te halihazırda bulunan oluşumları destekleyen ve bu oluşumların kurulmasına vesile olan bir fon yapısından bahsedebiliriz. Her sene ocak ayında açtığımız bir açık çağrı var, fon desteği için EBİLTEM de bundan faydalandı ve biz de bugün buradayız. Biz bu projeyle ilgili çok heyecanlıyız. Siz değerli katılımcılar bu iki günde burada yapacağınız şey belki çok büyük sorunları çözmeyecek ama belirli bir yola gelip bir disiplin çerçevesinde teknolojiyi sanat alanına nasıl daha iyi entegre edebileceğimiz konusunda yol gösterici olacak" dedi.

Birleşmeyi yaşayacağız

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Onur Orkan Akşit, "Biz şu anda veri dünyası içinde yaşıyoruz her şey verilerden geçiyor o yüzden veri sayısı arttıkça biriken veriyi anlamlandırmak zorlaşıyor. Bunu nasıl çözümleyeceğimiz noktasında da veri görselleştirme devreye giriyor. Önemli olan eldeki verinin nasıl görselleştirilebileceği ve nasıl hikayeleştirip somut hale dönüştürülebileceği. Veriyi görselleştirince olayın hikayesini anlamak ve sorunu çözmek daha kolay oluyor. Veri görselleştirme konusu da sanat, tasarım ve teknolojinin bütünleştiği bir alan. Sizler bu etkinlikte hem sanatı hem tıbbı hem de teknolojinin bir birleşmesini bizlere sunacaksınız. Veri görselleştirmenin önümüzdeki yıllarda bir sanat haline dönüşeceğini de düşünüyorum çünkü sanatın ne olduğu her zaman tartışmalıdır. Buradaki görsel çalışmalar her zaman sanat haline gelebilir" diye konuştu.