Ege'den çıktı tüm dünyaya yayıldı

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (EGE Teknopark) bünyesinde faaliyet gösteren ve yaptığı işlerle sıkça adından söz ettiren Ruby Game Studio, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Firma, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyanın tüm oyun kategorilerinde en çok indirilen oyunu "Hunter Assassin"in ardından Haziran ayında yayınladığı "Doctor Care" oyunuyla da dünya listelerinde zirveye oturdu. Doctor Care oyunu, 1 ay içerisinde indirme rekoruyla oyun sektöründeki tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya listelerinde birinci sıraya yükseldi.

Dünyanın zirvesinde yer alıyor

Ruby Games firmasının Ege Teknopark bünyesindeki çalışmalarıyla yakaladıkları başarılardan memnuniyet duyduklarını ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin yüzde 100 hisse sahibi olduğu Teknoparkımızda pek çok alandan çeşitli firmalar hizmet veriyor. Bu firmalardan biri olan Ruby Games ise şimdiden mobil oyun dünyasında ses getiren işlere imza attı. Daha önce yayınladıkları ve 2020'nin ilk çeyreğinde dünya çapınca en çok indirilen oyun olan Huntyer Assassin'den sonra şimdi de Doctor Care oyunu ile haziran ayında dünyanın zirvesinde yer aldılar. Başarılı çalışmalarından dolayı firma kurucusu Mert Can Kurum ve emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

500 milyonun üzerinde

Firma kurucusu Mert Can Kurum ise kurulduktan çok kısa bir süre içerisinde İzmir'deki genç ekip arkadaşlarıyla sektöre pek çok oyun kazandırdıklarını belirtti. Kurum, "Sling Drift, Gym Flip, Pixel Shot, Press Inc., Man Thrower, Drink Inc, Hunter Assassin ve son olarak Doctor Care oyunlarıyla şimdiden Dünya üzerinde 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştık. Böylece hem Teknoparkta hizmet veren markamızı dünya çapında tanınır hale getirdik hem de Türkiye'deki oyun sektörüne gönül vermiş genç mühendislere istihdam sağlayarak dünya çapında büyük başarılara imza atabilecek potansiyellerini açığa çıkardık" diye konuştu.