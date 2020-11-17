Ege'den yüksek verimlilik

TÜBİTAK tarafından 160 üniversite ve 131 teknoloji alt alanı baz alınarak gerçekleştirilen "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" bilimsel istatistik çalışması, rapor olarak yayımlandı

Raporda Ege Üniversitesi birçok alanda öne çıkarak yüksek yetkinliğini ve kalitesini kanıtladı. Ege Üniversitesinin; nitelikli yayın sayılarının bilim dünyasına görece bağıl etkisi ile proje yetkinliğinin oluşturduğu "hacim" göstergesinde, "Tekstil Mühendisliği" ve "Su Ürünleri" alt alanlarında yetkin olduğu; nitelikli yayın sayısı ve proje hacmi özelinde "Filtreleme ve Ayırma Teknolojileri", "Bahçe Bitkileri" ile "Dermatoloji" ve "Romatoloji" gibi Tıp alt teknoloji alanlarında da yetkin bir performansa sahip olduğu ortaya kondu. Nitelikli bilimsel çıktılara ait görece atıf endeksi ile yüzde 10'luk dilimdeki yayın istatistiğini içeren "kalite" göstergesinde ise Ege Üniversitesi "İlaç Araştırma", "Aşı Geliştirme", "Biyoteknoloji ve Genetik", "Nefroloji" ve "Kardiyoloji" gibi sağlık ve biyosistem alanları ile "Uzay Araştırmaları" alanında yüksek yetkinlikte olduğu belirlendi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizini ortaya koyan çalışmanın, araştırma üniversitesi hedefine çok yakın olan Ege Üniversitesinin pek çok alanda yüksek yetkinliğe, yüksek performansa ve kaliteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "TÜBİTAK tarafından 2014 yılı ve öncesinde kurulan 160 üniversite ve 131 teknoloji alt alanı baz alınarak gerçekleştirilen 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' isimli bilimsel istatistik çalışması, rapor olarak TÜBİTAK web sitesinde yayımlanmıştır. Bu analiz neticesinde, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve analize konu üniversitelerin araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde görece yetkinliğinin olduğu ortaya konmuştur. Yüzde 60 ağırlığa sahip hacim ve yüzde 40 ağırlığa sahip kalite göstergeleri temel alınarak oluşturulan yetkinlik analiz raporu, ilgili üniversitenin ilgili alt teknolojik alandaki bilimsel çıktı performansının, Türkiye ve Dünya çerçevelerinde bilime katkısının ne durumda olduğunun yanında, nitelikli bilimsel çıktılara ait atıf, yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın ve ulusal/uluslararası proje hacmi performanslarının da karşılaştırılması açısından örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

"Üniversitemiz birçok alanda öne çıktı"

Prof. Dr. Necdet Budak, "Yayın ve atıf verilerinin Scopus ve SciVal veritabanlarında 2014-2018; proje verilerinin TÜBİTAK veritabanında 2014-2019 dönemine ait olanları baz alınmış olup, Ege Üniversitesi özelinde de teknolojik alan yetkinlik verileri grafik halinde paylaşılmıştır. Rapora göre, nitelikli yayın sayılarının bilim dünyasına görece bağıl etkisi ile proje yetkinliğinin oluşturduğu 'hacim' göstergesinde Ege Üniversitesi, 'Tekstil Mühendisliği' ve 'Su Ürünleri' alt alanlarında yetkin durumdadır. Bununla birlikte yine nitelikli yayın sayısı ve proje hacmi özelinde 'Filtreleme ve Ayırma Teknolojileri', 'Bahçe Bitkileri' ile 'Dermatoloji' ve 'Romatoloji' gibi Tıp alt teknoloji alanlarında da yetkin bir performansa sahiptir. Nitelikli bilimsel çıktılara ait görece atıf endeksi ile yüzde 10'luk dilimdeki yayın istatistiğini içeren 'kalite' göstergesinde ise 'İlaç Araştırma', 'Aşı Geliştirme', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Nefroloji' ve 'Kardiyoloji' gibi sağlık ve biyosistem alanları ile 'Uzay Araştırmaları' alanı yüksek yetkinliktedir. Ege Üniversitesi özelinde hem yayın sayısı, hem yayın bağıl endeksi ile proje hacmi, hem de nitelikli yayınlara ait atıf endeksi ve yüzde 10'luk dilimdeki atıf sayısı kriterlerini tümünde 'Gıda İşleme Teknolojisi', 'Elektrokimya' ve 'Gıda Biyoteknolojisi' alt teknoloji alanları, yüksek yetkinliğe sahiptir" dedi.



