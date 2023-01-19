Ege Denizi’ndeki deprem 3 ilde hissedildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Ege Denizi’ndeki deprem 3 ilde hissedildi
19 Ocak 2023 Perşembe 09:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 05.22’de merkez üssünü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 17 kilometre mesafede, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Bu bölgelerde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.22’de Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerine yer verildi 


Kaynak: DHA
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