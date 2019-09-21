Ege Diş Hekimliği Fakültesi, yarım asrını kutladı

Ege Üniversitesi(EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 50’nci yılını coşkulu bir buluşmayla kutladı. Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde gerçekleştirilen etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, akademisyenler, öğrenciler ve fakülteden emekli öğretim üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin nitelikli akademik kadrosu, klinik altyapısı ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla her zaman alanında büyük bir fark yarattığını vurguladı. Prof. Dr. Budak, “Bilime ve topluma hizmet noktasında öncü olan fakültemiz, özellikle son dönemlerde eğitim, araştırma ve sağlık konularında büyük bir ilerleme kat etmiştir. Fakültemizin gelişmiş teknolojik altyapıya sahip kliniklerinde, on binlerce hastaya kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Bu anlamda Fakültemiz yalnızca İzmir’imizin değil, bölgemizin ve ülkemizin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşadığı sorunların çözümünde etkin rol üsteleniyor. Bugüne kadar Fakültemizde sağlık hizmeti veren tüm çalışanlarımız ve ülkemizin dört bir yanında Fakültemizi temsil eden mezunlarımızla ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir açığı kapattık. Bu kutsal mesleğin sorumluluklarını tüm boyutlarıyla üstlenerek; toplum sağlığında etkin bir rol oynayan ve Üniversitemizin sağlık alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlayan mezunlarımıza ve Fakültemiz hekimlerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek ise; “Yarım asrı geride bıraktık. Fakültemiz, ilk kuruluşundan bu zamana kadar pek çok evrelerden geçti. Bu güne kadar fakültemize katkıda bulunan bütün çalışanlara minnetle teşekkür ediyorum. Fakültemiz Türkiye’de kabul görmüş, tercih edilen bir fakültedir. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz. Ege Diş Hekimliği Fakültesi mensubu olmak bir ayrıcalıktır. 50’nci yılımızı kutlarken bizleri yalnız bırakmayan, burada olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi’nin 50 yıllık öyküsünün filmi gösterildi. Etkinlik sonunda Diş Hekimliği Fakültesi’nde emekli öğretim üyeleri, idari personel ile katılımcılar kaşıklı soru ve cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulundu.