Ege, Egelilere kucak açıyor

Sağlık alanında depremzedelerin şifa bulduğu Ege Üniversitesi, depremzede mensuplarının barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

Depremde evlerini kaybeden ve hasar nedeniyle evlerine giremeyen Ege Üniversitesi personelinin başvuruları doğrultusunda Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, EÜ Konukevi ve Öğrenci köyü Egelilere yuva oluyor.

Depremden etkilenen mensuplarının barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Depremin ilk olduğu andan itibaren gerek sağlık gerekse barınma ve temel ihtiyaçlar anlamında tüm depremzedelerin yanında olduk. Evi yıkılan, hasar gören, evine giremeyip bize başvuran Ege Üniversitesi mensuplarımızı Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, EÜ Konukevine yerleştirerek barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Kitvakta 22 aile 35 kişi, konukevinde 24 aile 49 kişiyi ağırlıyoruz. Diğer yandan öğrenci köyümüze de mensuplarımızın talepleri doğrultusunda yerleştirmeleri sürdürüyoruz. Ayrıca Ege Üniversitesi kampüsünde AFAD tarafından kurulan çadır kente depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Üniversitemizde birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu felaketi en az hasarla atlatacağız. El birliği ile depremzede mensuplarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.