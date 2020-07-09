Ege ilk 5'e girdi

Ege Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarını yapan Leiden Üniversitesi CWTS Leiden Sıralama Sisteminde üst sıralarda yer alarak, Türk üniversiteleri arasında 4'üncü, dünya üniversiteleri sıralamasında ise 570'inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, değerlendirmede Türk Üniversiteleri arasında "Cinsiyet" kategorisinde yüzde 48'lik oranla ilk sırada yer alarak kadın akademisyenlerinin bilimsel çalışma yapma oranı en yüksek üniversite oldu.

EÜ, CWTS Leiden Rankings 2020 Alan Değerlendirmesi sıralamasında ise Türk Üniversiteleri arasında "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 2'nci "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri kategorisinde ise 3'üncü sıraya yerleşti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünya çapında 1000'den fazla üniversitenin bilimsel performansının değerlendirildiği CWTS Leiden Ranking'de, Üniversitemiz ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca, kadın akademisyenlerin bilimsel çalışma yapma oranı en yüksek Türk Üniversitesi olmamız bizler için ayrıca gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başarısı ile dikkat çekiyor

Leiden Üniversitesi "CWTS Leiden 2020 Sıralama Sistemi"nde listede yer alan 1000 üniversite arasında Ege Üniversitesi 570'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Listede yer alan 21 Türk üniversitesi arasında ise 4'üncü sırada yer aldı. EÜ, yapılan genel değerlendirmede; "Bilimsel Etki" kategorisinde 4'üncü, "Cinsiyet" kategorisinde 3'üncü, "İşbirliği" ve Açık Erişim " kategorilerinde ise 7'inci sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ise Bilimsel Etki'de 570'inci, Cinsiyet kategorisinde 548'inci sırada yer buldu.

Ege Üniversitesi, CWTS Leiden Sıralama listesindeki Alan Değerlendirmesinde Türk Üniversiteleri arasında; "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 2'nci "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri" kategorisinde ise 3'üncü, "Fizik Bilimleri ve Mühendislik" kategorisinde ise 6'ncı oldu. Dünya sıralamalarında ise "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 389'uncu, "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri" kategorisinde 419'uncu sırada iken "Fizik ve Mühendislik Bilimleri" alanında ise 633'üncü sırada yer aldı.

Dünya genelinden 1000'den fazla üniversitenin bilimsel performansını değerlendiren CWTS Leiden Ranking'de, Ege Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 4'üncü sırada yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bizler için gurur kaynağı olan bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Dünya genelinde üniversiteler, 11 kuruluş tarafından pek çok parametreye göre değerlendiriliyor. Her sıralama kuruluşu farklı alan ve göstergeleri dikkate alıyor. Leiden ise değerlendirmelerinde akademik performansa dayalı sayısal verileri kullanıyor. Sıralamada kullanılan kriterlerin içeriklerini analiz ettiğimizde üniversitemizin uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Hedefimiz bu ve benzeri sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak" diye konuştu.