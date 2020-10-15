Ege'li 4 akademisyenden editörlük

Türkiye'de sağlık alanında yayıncılığın öncülerinden Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi tarafından hazırlanan ve 19 bölümden oluşan, COVID-19 ile ilgili sağlığın her meslek grubunu ilgilendiren geniş kapsamlı kitabın 3 bölümünün editörlüğünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 4 öğretim üyesi üstlendi

COVID-19 tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye'nin sağlık ordusunun virüsle mücadelesi dünyaya örnek teşkil ediyor. Mart ayından bu yana Türk bilim insanlarının virüse karşı verdiği savaş ve bu savaş sırasında elde ettiği bilimsel veriler, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi tarafından kitaplaştırıldı. 19 bölümden oluşan geniş kapsamlı kitabın 3 bölümünün editörlüğünü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Savaş, EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek ile EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ve aynı anabilim dalından Doç. Dr. Sevnaz Şahin yaptı.

Yol gösterici bir yayın

Kitabın önemli bir bölümünün COVID-19 ve Radyoloji başlıklı konudan oluştuğunu dile getiren EÜTF Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Savaş, "Türkiye'den birçok akademisyenin bilimsel çalışmalarıyla yer aldığı kitap, konuyla ilgisi olanları ve halkımızı aydınlatacak ve yol gösterici olacaktır. COVID-19 bulgusunu tespit etmek üzere mart ayından bu yana ülkemizde çekilen akciğer grafi ve akciğer bilgisayarlı tomografi sayısı milyonları aşmış durumda. Bu kadar çok veri ve tecrübe kitapta yer aldı. Radyoloji ile ilgili akıldaki tüm soruların yanıtlanması açısından da önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'deki yetkin tüm mikrobiyoloji laboratuvarlarında gece gündüz vardiyalar halinde aralıksız testler yapıldığını vurgulayan EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek, bu süreçte en büyük görevlerden birini de mikrobiyoloji profesyonellerinin üstlendiğini söyledi. Salgının kontrol altına alınması açısından yoğun bir çaba harcandığını ifade eden Prof. Dr. Çiçek, "Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Konular kapsamında hazırlanan 'Mikrobiyoloji ve COVID-19' serisinde, SARS-COV-2 ile ilgili bugüne kadar edindiğimiz tüm bilgiler değerli meslektaşlarım tarafından titizlikle hazırlandı ve okuyuculara sunuldu" diye konuştu.

Sosyolojik etkilerini de inceledik

Virüsün yayılımını önlemek için her ülkenin kendine özgü kısıtlamalar uyguladığını hatırlatan EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, pandeminin ve yaşlılara uygulanan kısıtlamaların kişileri ve toplumları biyo- psiko sosyolojik birçok alanda etkilediğini kaydetti. Doç. Dr. Şahin, Prof. Dr. Akçiçek ile editörlüğünü yaptığı bölümün, EÜ öncülüğünde Hacettepe ve Cerrahpaşa üniversitelerinden akademisyenlerin de katkılarıyla hazırlandığını dile getirip, "Geriatri kapsamında çıkardığımız ek sayıda yaşlıda hastalığın tanı ve tedavisindeki farklılıkları vurguladık. Süreci etik ve yaş ayrımcılığı açısından değerlendirdik. COVID-19'un yaşlılar üzerine etkisini her boyutuyla ve geleceğe olası etkileriyle inceledik" dedi.