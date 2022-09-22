Ege Mahallesi yeniden doğacak

İzmir’in “kangren” olarak adlandırılabilinen zorlu bir noktasının dönüşümüyle yepyeni bir Ege Mahallesi doğacağını belirten İZBB Başkanı Tunç Soyer, mahallede yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlanacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce (İZBB) sürdürülen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi’nde birinci etap işinin yüklenici firması Durbay Grup Ortaklığı’nın projede yüklenici payı olarak tanımlanan bağımsız bölümlerin lansmanı İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Teknik Yapı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Teknik yapı Holding Nazmi Bakayım katıldı. Lansmanda İzmir’in “kangren” olarak adlandırılabilinen zorlu bir noktasının dönüşüme uğradığını belirten Başkan Soyer, “Biliyoruz ki kentimizdeki en kangren diyebileceğimiz, en sıkıntılı, en zor ve hepimiz için çok üzücü bir nokta olduğunu düşündüğümüz alan dönüşüme uğruyor. Bu her türlü katkının üzerinde, İzmir’in geleceği için çok değerli bir adım. Ege Mahallesi 1’inc Etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bugün İzmir’in insanca ve doğa ile uyumlu dönüşümünde yeni bir sayfa açılmış oluyor, Ege Mahallesi’nde nihayet dönüşüm başlıyor. O nedenle çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Yerinde dönüşüm temel ilkemiz

İzmir’in yaşlı yapı stokunun kentin en temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Soyer, “Bunu çok iyi biliyoruz, yarım yüzyılı aşkın bir sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek gerçekten kolay değil. Ne var ki teslim olacak ve pes edecek değiliz. Göreve gelir gelmez İzmir’i iyileştirmeye gayret ettik ve bu mücadelemize de ara vermeden devam etmeye kararlıyız. İzmir daha dinç, daha güvenli, daha huzurlu bir şehir olacak. Bunu birlikte başaracağız. Biliyoruz ki mekanın ruhu vardır. O ruh ne kadar coşkulu ve kendinden eminse o şehrin insanları da öyle yaşar. Dolayısıyla kentsel dönüşüme sadece eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması olarak bakmıyoruz, bakamayız. İzmir’de kentsel dönüşümü kentin sosyal, kültürel ve mekansal karakterinin yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle yerinde dönüşüm en temel ilkemiz. Çünkü biliyoruz ki mahallelerimizin ruhu ancak orada doğmuş ve büyümüş insanlarla değişebilir” diye konuştu.

Ege Mahallesi’nin çehresi değişecek

Toplamda 6 bölgede; Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy’de İzmir’in dönüşümünü adım adım gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Soyer, “Ege Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz dönüşüm ile birlikte yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği bu bölge, dopdolu ve çok modern bir çehreye kavuşmuş olacak. Bu projeye başlarken üç temel ilke ile yola çıktık. Birincisi yerinde dönüşüm… Elbette amacımız Ege Mahallesi’nde yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Aynı zamanda bu mahallede doğanlar yine bu mahallede yaşasın istiyoruz. Bu yüzden ikinci ilkemiz her vatandaşın rızasını almak. Bu yüzden yüzde 100 uzlaşı ile dönüşüme gidiyoruz. Son olarak, tüm bu süreci İZBB güvencesi ve garantörlüğü altında yürütüyoruz. Tüm vatandaşımızın içi rahat etsin, İzmir’in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası belediyemizdir. İster Ege Mahallesi’nde olduğu gibi yüklenici firmamızla çalışalım, isterse İzmir’e özgü kooperatifçilik modelini uygulamış olalım… Her daim vatandaşın hakkını korumaya devam edeceğiz. Projemizde 2 adet konut bloğu da bulunuyor. İnşaat alanımız 120 bin metrekare. Projenin tamamına bakıldığında 422 konut, 4 işyeri ve iki adet konut bloğunda ise 248 konut ve toplum 674 bağımsız bölge var. Belediyemize ait olan 356 konut hak sahiplerine anahtar teslim verilecek. Ege Mahallesi’nde çalışmaları tamamladığımızda 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem de sosyal açıdan tüm eksikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı, yepyeni bir Ege Mahallesi doğmuş olacak” dedi.

Hasılat geliri 3 milyar TL

Toplantıda konuşan Umut Durbakayım, “Bölgedeki yüksek binalardan bir tanesi olacak. Yaklaşık yüksekliği 178 metre olacak ama İzmir’in en yüksek binası değil. Ancak en farklı mimariye sahip binası diyebiliriz. İnşallah İzmir’e simge olacak bir bina tasarladığımızı düşünüyorum. Özel sektör yatırımcıları olarak, maliyet dediğimiz hasılat büyüklüğünde… Üç tane blok olacak. Süreç olarak 48 aylık bir süreç vardı. Diğer bloklarda daha az bir süreç olacak amma ana blok 48 ay olacak. Hasılattan geliri 3 milyar TL’den bahsediyoruz. Ortalama en yoğun zamanlarda 800’e çıkacak. Ortalama 48 ayda 300 istihdam olacak” dedi. İzmir’in herkesin gözdesi olduğunu ifade eden Nazmi Durbakayım da, “İzmir’de yaşamak için herkes can atıyor. Kente yerleşmek için gelmek isteyen sadece yatırım için bakmıyor, burası ayrıca bir yaşam alanı. Biz de yaptığımız proje ile bu talepleri karşılıyoruz” diye konuştu.