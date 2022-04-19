Ege mezunları fark yaratacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'de bir ilki başararak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazanan Ege Üniversitesinden mezun olanların fark yaratacağını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Kovit-19 pandemisinin üniversite yaşamına etkilerini, kampüsteki değişimi, Ege Bölgesi Kariyer Fuarını, tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi olmanın önemini, Ege Üniversitesi Hastanesinin mali yapısı ile dönüşümünü Haber Ekspres'e anlattı.

Kovit-19 salgını Ege Üniversitesini nasıl etkiledi?

Türkiye'de 207 üniversite içinde Ege Üniversitesi en köklü üniversitelerden bir tanesi. Biz pandemi döneminde öğrencilerimizden uzak kaldık bu sene hibrit eğitime geçtik. Pandeminin ilk yılında özellikle dijitalleşme, uzaktan eğitim gündemimize tam anlamıyla oturdu. Aslında biz Kovit-19'dan önce topluma, STK'lara, özel sektöre üniversitedeki bilgi birikimini aktarmak amacıyla "Ege Ders" diye bir yazılım yazmıştık. Tam yazılımları yaptık bunun üzerine tesadüfen pandemi geldi. Ama bizim o yazılımlarımız pandemi döneminde bizim can simidimiz oldu. Pandemiyle birlikte Ege Ders yazılım sistemini uzaktan eğitime hemen entegre ettik ve o sayede Türkiye'de dijitalleşmeye, uzaktan eğitime en hızlı adapte olan üniversitelerden bir tanesi olduk. Uzaktan eğitim Kovit-19 sürecinde biz kurtardı ama yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. Eğitim süreçlerinin fiziken sınıfta ve öğrenciyle öğretmenin göz göze temasla olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada bu konuya ilişkin çok çeşitli tartışmalar var ancak biz bu Kovit-19 sürecini bu şekilde atlattık ve zaten son bir yıldır da hibrit eğitime geçtik, yüzde 40 yüzde 60 oranlarında. Önümüzdeki sonbaharda ise yüzde yüz oranında yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz. Her ne kadar biz bu süreçte uzaktan eğitimi en iyi şekilde yapmaya çalışsak da pandeminin eğitime sekte vurduğunu, eğitim öğretim kalitesini etkilendiğini düşünüyorum.

BORNOVALILAR KAMPÜSÜ MERAK EDİYOR

Ege Üniversitesi Yerleşkesinde de bu süreçte bir değişim olduğunu görüyoruz.

Biz kampüste yeşile ağırlık verdik. Yeşil Üniversiteler Sıralamasında (GreenMetric) Türkiye'deki 207 üniversite içerisinde ilk üç,dördün içindeyiz. Ege Üniversitesi; yeşiliyle, bisiklet yollarıyla, kütüphanesi ve yemekhanesi ile tam bir yaşanabilir kampuse sahip. Biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Öğrenci odaklılıkta öğrencilerimize 75-80 uygulama ile A Plus üniversite olduk. Bornova'da yaşayan vatandaşlardan 'kampusü görmek, gezmek istiyoruz" diye talepler geliyor. Çünkü genelde şehirleşme noktasında Türkiye'de de İzmir'de de yeşil alan bulma sıkıntısı var.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUARI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ege Üniversitesi olarak "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı"na ev sahipliği yaptınız. Fuara ilişkin değerlendirmeleriniz nedir?

Avrupa'nın en büyüğü olan, dünya çapında bir kariyer fuarı gerçekleştirdik. Fuarı Ege Üniversitesi olarak biz koordine ettik. Ege Kariyer Fuarı, ülkemizde gerçekleştirilen bölgesel kariyer fuarları açısından bir milat oldu. 600 firmanın katılım gösterdiği, 65 bin öğrencinin ziyaret ettiği fuarımız; birbirinden nitelikli 120 etkinliğiyle fark yaratan, büyük ve coşkulu bir gençlik buluşmasının adresi oldu. Fuara 60 bin Ege Üniversitesi öğrencisinin 40 bini katıldı.

ÖNCE KALİTE

Ege Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki başararak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı. Tam akreditasyonun Ege Üniversitesi için önemi nedir?

Eğitim öğretimde kaliteyi önceleyen bir üniversite olarak Cumhurbaşkanlığı ve YÖK nezdinde Ege Üniversitesi'nin tanımını değiştirdik. Eğitim ve öğretimde kalite öncelikli araştırma üniversitesi ve öğrenci odaklı bir üniversite konseptine geçtik. Bunun içinde yaklaşık 3-4 yıl çalıştık. Ege Üniversitesinin tam akredite olması İzmir açısından da önemli bir değer. Belki bir yıl içerisinde akredite olan üniversitelere öğrenci yerleştirirken ÖSYM Tercih Kılavuzlarında puanlarını farklı tutacak. Çünkü bizim ders paketlerimizi güncelledik. Öğrencilerimiz ile dersleri değerlendiriyoruz, üniversitemizden çıkan mezunlarımızı da paydaşlarımıza; özel sektöre değerlendiriyoruz. Kamu ve özel sektör nasıl bir mezun istiyor ona göre eğitim ve öğretim kalitemizi yeniliyoruz. Bu çok önemli bir şey.

5 YIL SÜREYLE TAM AKREDİTASYON ALAN İLK ÜNİVERSİTE

Tam akreditasyon için 55 üniversite başvuruda bulundu 11'i değerlendirmeye alındı. Ege Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi oldu. Öğrencinin üniversiteye girişinden mezuniyetine kadar eğitim öğretim, derslerin kalitesi, AR-GE yeteneği, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde diplomanın yanında Türkiye'de bir ilk olarak Ege Plus diye bir diploma da vereceğiz. Öğrenci hangi alanda ne tür sertifika, belge almışsa onları da belgeleyen ayrı bir diploma vereceğiz. Aslında tam anlamıyla kaliteli bir üniversite eğitiminin onayını almış olduk. Biz kendi kendimize üniversitemizin eğitim kalitesini devlet, toplum ve öğrenci nezdinde adeta denetime soktuk. Daha şeffaf, daha hesap verebilir bir konuma geldik.

Buradan çıkan öğrenci mezun olduğunda özel sektöre gittiğinde özel sektörün biz önerileri, eleştirileri doğrultusunda eğitim ve öğretim programımızı güncelliyoruz. Bu özel sektör açısından da önemli. Öğrencilerimizin kendilerini diplomanın dışında farklı alanlarda geliştirmesi içinde yaptığımız uygulamalar var. Tam anlamıyla ülkenin geleceği için yatırım yapıyoruz. Genel resimde iki şey vardır teori olmadan pratik olmaz. Biz asli görevimiz eğitim öğretimde kalite sonra AR-GE'dir. Bizim bir numaralı asli görevimiz kaliteli eğitim öğretim bu olmazsa AR-GE yapamayız. O bakımdan da teoriyi, kaliteyi iyi yakalaması lazım ki çocuk mezun olduktan sonra özel sektörde kendini gösterebilsin. O anlamda da akreditasyon ve araştırma üniversitesi konseptleri birbirini tamamlayan bir üniversitede olması gereken kavramlar. Şu anda İzmir'de tam akredite olan, Türkiye'nin de gurur olan bir üniversite var o da Ege Üniversitesi.

Bu durumda Ege Üniversitesi mezunları fark yaratacak diyebilir miyiz?

Tabi ki de Ege Üniversitesi mezunları fark yaratacak. Eğitim öğretim konuları uzun vadeli olduğu için çok zaman isteyen konular. Daha günübirlik daha saatlik sonuçlar beklenen konular daha fazla kamuoyunda, toplumda paylaşılıyor ama şu bilgi ve bilim çağında her dakikada dünyada kaç tane patent çıkıyor. Eğitim öğretim ve AR-GE ülkemiz açısından çok önemli. Tam akredite olmamız devletin AR-GE mutfağı olmamız açısından da çok önemli.

İZMİR'İN YÜZ AKI

Ege Üniversitesi Hastanesinin son mali durumu nedir?

N Son dört yıl içerisinde yaklaşık eski parayla 1.7 katrilyon borç ödedik. Şu anda hastanenin hiç borcu yok. Ege Üniversitesi Sağlık Bakanlığı standartlarına göre sağlıkta kalite ve verimlilik anlamında A Plus hastane oldu. Bu yurtdışından hasta kabulü anlamında uluslararası hastane normlarına uygunluk anlamına geliyor. Şu anda Ege Üniversitesi Hastanemizde tüm birimlerimizin 20-30 yıldır yenilenmeyen alet ekipmanlarını yeniledik. Son teknoloji ekipmanlara sahip konuma geldik. Hastanemiz döner sermaye ve fatura gelirlerini artırdı. Covit-19 döneminde Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü birlikte koordineli bir şekilde İzmir' çok büyük hizmet ettik. İzmir depreminde de Ege Üniversitesi Hastanesi çalışmalarıyla İzmir'in yüz akı oldu.

PLAN VE PROJE HAZIR

Ege Üniversitesi Hastanesinin dönüşümü ilişkin son durum nedir?

Ege Üniversitesi Hastanemizin dönüşümü konusunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, son başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a arz ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni hastane projesinin etüt projesi bitmek üzere. Hastanemizi devletin imkânları doğrultusunda 5 yıllık bir süreçte sağlık hizmetlerini aksatmadan yerinde etap etap hastaneyi yenilemek istiyoruz. Plan, proje ortaya çıkmış durumda, Cumhurbaşkanımız 18 milyon ödenek gönderdi o kapsamda etüt proje ihalesi yapıldı. Yapım ihalesi ise önümüzdeki süreçte olacak. Belki 2023 bütçesi olabilir. Çünkü ciddi bir rakam olacak.