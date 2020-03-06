Ege Perla'da Mart çok dolu geçecek

Her an eğlenip öğrenme imkanı sunan İzmir'in en dinamik çocuk kulübü Ege Perla Çocuk Kulübü'nde Mart ayı birbirinden farklı ücretsiz atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçecek.

İzmir'in Körfez manzaralı yaşam merkezi Ege Perla, yarınlarımıza hayat verecek çocuklarımızın gelişimi ve keyifli zaman geçirmeleri için birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla Mart ayına özel dopdolu bir program hazırladı. Ege Perla'da Mart ayı boyunca haftasonları 13.00 ile 17.00 arasında her saat başı gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar el becerilerini geliştirirken, grupla birlikte oyunlar oynayarak özgüvenlerini artıracaklar.

Minikler için kocaman eğlence

Yaphane iş birliği ile hem eğlenceli hem eğitici bir armağan olacak yaratıcı atölye çalışmaları dahilinde İzmirli çocuklar; ahşap hayvan ve yıldız figürlerine hayat verecek, kendilerine özel maske yapacak, çantalarını süsleyecek, parti süsleri ile eğlenceli dakikalar geçirecek, kitap ayracı düzenleyerek okumayı daha eğlenceli hale getirecek ve tasarladıkları rüzgar gülü ilebahar melteminin tadını çıkaracaklar. 'Öğrenmenin en eğlenceli hali'ni sunan Ege Perla Çocuk Kulübü 4-12 yaş aralığındaki İzmirli çocuklarla Mart ayı boyunca bir araya gelerek eğlenceli ve keyifli anlar sunacak.Yarı açık alışveriş merkezi modeliyle kurgulanan ve yönetimini Kanyon Yönetim'in üstlendiği Ege Perla, Alışveriş ve Yaşam Merkezi konseptinin yanı sıra farklı peyzaj, mimari özellikleri, kültür ve sanat etkinlikleri ve duyarlılığıyla İzmir'e değer katmaya devam ediyor.