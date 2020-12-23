Ege Tıp’a çifte gurur

Saygın uluslararası dergilerde 130 ve ulusal 50 özgün bilimsel yayın, pek çok kitap ve projesi bulunan Prof. Dr. Gökmen, Türkiye’den listeye giren tek anatomist oldu.

Ayrıca Prof. Dr. Gökmen ile aynı anabilim dalından Prof. Dr. Yelda Pınar’ın ile birlikte yayınladığı bilimsel makaleleri alanlarında en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden Egeli iki öğretim üyesi çalışmaları hakkında, Rektör Budak’a bilgi verdi. Ege’ye çifte gurur yaşatan Prof. Dr. Gökmen ile Prof. Dr. Pınar’ı tebrik eden Rektör Budak, “Üniversite hastanemiz pandemi sürecinde büyük bir gayretle kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyor. Tıp fakültemizin değerli akademisyenleri bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızla omuz omuza, virüse karşı mücadeleyi sürdürüyor. Öte yandan akademisyenlerimiz bilimsel faaliyetlerine de aynı tempoda devam ediyor. Bizlere çifte gurur yaşatan, Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen ile Prof. Dr. Yelda Pınar hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Huzurlu bilim ortamı

Araştırmalarının bilgisinin toplam bin 387 atıf ile taçlandırıldığını belirten Prof. Dr. Gökmen, “Ege Üniversitesinin huzurlu bilim ortamında verimli çalışarak Ege Üniversitesinin saygın yerini yükseklere taşımak için yoğun bir çaba içindeyiz. Aynı anabilim dalından akademik çalışma arkadaşım Prof. Dr. Yelda Pınar ile birlikte yayınladığımız bilimsel makalemiz, Mayo Clinic Plastik Cerrahi Anabilim Dalınca Yüz Estetiğinde Yüz Gençleştirme- Facial Rejuvenation alanında dünyada en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı.” dedi.

