Ege Üniversitesi 79 kişi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 79 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi ilanda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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