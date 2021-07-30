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Ege Üniversitesi 96 kişi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 96 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Ege Üniversitesi 96 kişi alacak
30 Temmuz 2021 Cuma 11:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi ilanda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.


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