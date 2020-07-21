Ege Üniversitesi A Plus üniversite

Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA–2020) Ege Üniversitesi son üç yıl içindeki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde, Ege Üniversitesi'nde son üç yıl içinde öğrenci odaklı projeler başta olmak üzere hayata geçirilen ve Türk yükseköğretim sistemine örnek olan uygulamalar Egeli öğrenciler tarafından beğenilmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi 499 puanla "Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması"nda 8'inci, "Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması"nda ise 17. sırada yer alarak A düzeyine yükseldi. Rektör Budak, "Üniversitemiz Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda da olduğu gibi hem ulusal hem de uluslararası pek çok alanda birçok üniversiteyi geride bırakarak istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Son üç yılda tam bir seferberlik ruhu ile çalışarak oluşturduğumuz huzurlu ve güvenli kampüs ortamımız, erişilebilir yönetim anlayışımız ve interaktif uygulamalarımız sonucunda üniversitemiz A Plus üniversite olmaya hak kazandı. Bu başarı tüm mensuplarımızın, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

EÜ son üç yılda yol aldı

UniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından 39 bin 389 öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2020) raporu yayımlandı. Raporda, Ege Üniversitesi, 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversite arasında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından yapılan araştırmalarda üniversiteler ayrı ayrı kategorilerde sıralandı. Ege Üniversitesi "Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması"nda 2017 yılında 462 puanla 66'ncı sırada, 2018 yılında 471 puanla 50'nci sırada ve B düzeyinde; 2019 yılında 482 puanla 30'uncu sırada, 2020 yılında ise 499 puanla 17'nci sırada yer alarak A düzeyine yükseldi. Ayrıca, Ege Üniversitesi "Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması"nda ise 2017 yılında 462 puanla 38'inci sırada, 2018 yılında 471 puanla 25'inci sırada, 2019 yılında 482 puanla 14'üncü sırada iken 2020 yılında 499 puanla 8'inci sıraya yükseldi. Raporda; Ege Üniversitesi "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" ve "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" sıralamalarında en yüksek puan olan A Plus düzeyinde yer aldı.

Projeler ile tamamladık

Raporu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz son üç yıl içinde hayata geçirdiğimiz projeler, dijital uygulamalar, teknolojik yenilikler ile altyapımızda gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşüm öğrencilerimiz başta olmak üzere hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız tarafından takdir görmektedir. Gece gündüz durmadan yorulmadan yaptığımız bu çalışmalar neticesinde hem eğitim-öğretim hem de kalitede Türkiye'nin en iyi üniversitelerden birisiyiz. Huzurlu üniversite, kaliteli eğitim, aydınlık gelecek mottosu ile son üç yıl içinde önemli çalışmalar yaptık. Özellikle öğrenciyi merkeze koyan vizyon uygulamaları hem kurumumuza hem de Türk Yükseköğretim Sistemine kazandırdık. Öğrencilerimizden gelen her talebi karşılamaya çalıştık. Öğrencilerimizin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemleri kurduk. Üniversitemiz ile bağlarının devam etmesi ve olanaklarından yararlanabilmeleri için Mezun Kartı uygulamasını başlattık. Öğrenci ile akademisyen ve üst yönetim arasındaki duvarları kaldırdık. Güçlü ve işlevsel akademik danışmanlık sistemini uygulamaya geçirdik. Canlı Destek Hattı, Turkuaz Masayı, Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinde Öncelikli Öğrenci Randevu Sistemini hizmete açtık. Kütüphane olanaklarını hem fiziksel hem dijital olarak artırdık. Uzaktan eğitim sistemimizi güçlendirerek son teknolojik uygulamaları kullanıma soktuk. Üniversitemizde, sürdürülebilir bilim sanat ve spor kültürü yerleştirdik. Amacımız tüm bu uygulamalara devamlılık kazandırarak sürdürülebilir bir yapı kurmak. Daha yapacağımız çok iş, öğrencilerimize kazandıracağımız pek çok yenilik var. Üniversitemizin hedefi; kalite ve akreditasyonu önceleyen, öğrenci merkezli ve önde gelen bir 'Araştırma Üniversitesi' olmaktır. Bu hedeflerimize çok yakın olduğumuzu ifade etmek isterim. Ege Üniversitesi ailesi olarak aynı azim ve kararlılıkla hedeflerimizden uzaklaşmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Budak, "Yapılan memnuniyet sıralamalarında 'Akademik Destek ve İlgi' alanında 84 puanla altıncı, 'Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet' alanında 83 puanla yine altıncı olduk. "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" ve "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" sıralamalarında en yüksek puan olan A Plus düzeyinde yer aldık. Bu istikrarlı yükselişimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.



