Ege Üniversitesi en yenilikçi ilk 10 üniversite içinde

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı

4 farklı kritere göre belirlenen sıralamada Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükselerek ilk 10 üniversite içinde yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemizi hak ettiği yere getirmek için kısa sürede gerçekleştirdiğimiz girişimci ve yenilikçi uygulamaların sonuçlarını almaya başladık. Oluşturduğumuz girişimcilik ruhu ve yenilikçilik kültürü meyvelerini vermeye başladı. Bakanımızın açıkladığı Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında yer alarak tüm bu çabalarımızın semeresini görmek bizlerin motivasyonunu bir kat daha artırıyor" diye konuştu.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. 4 farklı kritere göre yapılan değerlendirmede bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükselen Ege Üniversitesi ilk 10'da yer aldı. Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ege Üniversitesi, bu yıl 7'nci kez oluşturulan endeks sıralamasında, bugüne kadarki en yüksek derecesine ulaştı.

100 üzerinden 90 puan

"Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikri Mülkiyet Havuzu", "İş Birliği ve Etkileşim ile Ekonomik Katkı" ve "Ticarileşme" olmak üzere 4 boyut altında, 19 göstergeye göre hazırlanan sıralamada üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alındı. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti, 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirildi. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, Türk Patent, TÜBA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin aralarında bulunduğu 247 kurum katkı sundu.

Ege Üniversitesi değerlendirmeye alınan 19 gösterge içinde yer alan "Proje Sayısı", "Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı", "Sanayi İşbirliği ile Yapılan Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı", "Uluslararası İşbirliği ile Yapılan Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı" başlıklardan 100 üzerinden 90 ve üzeri puanlar alarak büyük bir başarıya imza attı.

Güçlü bir üniversite

Ege Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için kısa sürede gerçekleştirilen girişimci ve yenilikçi uygulamaların sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik anlamında kısa sürede önemli adımlar attık. Ege Bölgesi'nin en köklü eğitim kurumu olan üniversitemizin, bilimsel birikimini bölge sanayisinin gelişimi için seferber ettik. Çünkü biz Ege Üniversitesi ailesi olarak ülkemizin geleceğinin sanayi-üniversite işbirliğinde olduğuna inanıyoruz. Bu düşünce ışığında üniversite- sanayi kuruluşları arasındaki işbirliklerinin oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin geliştirilmesine özel ehemmiyet gösterdik. Bu işbirliğini slogan olmaktan öteye taşıyarak önemli adımlar attık. Üniversitemiz bünyesinde alanlarında uzman akademisyenlerimiz ile birlikte İzmir merkez ve periferideki organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarına yaptığımız ziyaretlerde kente ve ülkeye fayda sağlayabilecek olası ortak projeleri masaya yatırdık. Bu çerçevede akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör işbirliği ve kültürü oluşturduk" diye konuştu.