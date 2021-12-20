Ege Üniversitesi engelli işçi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü sürekli çalıştırmak üzere engelli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 31. maddesindeki ''İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdürler'' hükmü ile “Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca İş-Kur üzerinden 5 adet engelli sürekli işçi alınacaktır.

Engelli sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adaylar 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilecektir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ