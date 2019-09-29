Ege Üniversitesi Hastanesi yenilenecek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yenilenmesi için Rektör Prof. Dr.Budak'ın girişimleri sonuç verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin açılması için gerekli ek işlemlerin yapılması için ödenek ayrıldı. Başta İzmir ve Ege olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden de gelecek hastalara hizmet vermesi için 1970 yılında açılan Ege Üniversitesi Hastanesi'nin ekonomik ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle yerinde yenilenmesi için girişimlerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın bu çalışmaları sonuç verdi.

Göreve geldiği andan itibaren hastane binalarının onarımı için kolları sıvadıklarını söyleyen Rektör Budak, şu bilgileri verdi: "400'e yakın akademisyenimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üniversitemizin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütçe ayrıldı. Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve son Başbakanımız İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'a Ege Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

17 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla Hastaneye, 2019 yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 Milyon TL ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının inşaatına 2020 yılında başlanması planlanıyor. Çeşitli eksiklikler nedeniyle hizmete açılamayan Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathane binasının, hizmete açılması için de girişimlerde bulunan Rektör Budak, eksiklerin tamamlanması amacıyla yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla destek aldı. Bu yılın yatırım programına alınan ve 25 Milyon TL ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun olarak tadilatının yapılacağını ve hızlı bir şekilde hizmete açılacağını belirtti.

Hastanemiz daha nitelikli hizmet verecek

Sağlık hizmetlerinde kaliteden asla taviz vermediklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin A Plus Hastane ilan edildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Hastanemize, teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbı donanıma sahip gelişmiş alt yapıya kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin TL tutarında ek ödenek tahsis edilen hastanemizde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak" diye konuştu.