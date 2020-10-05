Ege Üniversitesi, ilk 10'da yer aldı

Ege Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı değerlendirmede ilk 10'da yer aldı.

URAP 2020-2021 sıralamasında Ege Üniversitesi, devlet üniversitesi arasında 8'inci, Türkiye genelinde ise 10'uncu oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitelerin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak amacı ile geliştirilen URAP; nitelikli yayın, bilimsel doküman, atıf, doktora öğrencisi ve akademisyen sayılarını temel alarak hesaplanan puana göre üniversiteleri sıralıyor. Ülkemizdeki 166 üniversitenin akademik performansının değerlendirildiği URAP sıralamasında üniversitemiz ilk 10'da yer aldı. Genel sıralama puanını oluşturan göstergeler incelendiğinde ve Türkiye sıralamasında ilk 20`de yer alan üniversitelerle kıyaslandığında üniversitemiz, doktora öğrenci ve mezun sayısı göstergesinde 8'inci, akademisyen sayısının öğrenci sayısına oranında ise 3'üncü sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, belirlediği vizyon parametreleri doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı" diye konuştu.

Hedefimiz daha yukarılara taşımak

Ege Üniversitesinin dünya ve Türkiye sıralamalarında yükselmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversitelerin akademik performansını ortaya koyan URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, bu sene, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapıyor. Bu benzer sıralamaların temel amacı bir yandan üniversitelerin akademik performanslarını ortaya koyarken diğer yandan da diğer üniversitelerle kıyaslama yapabilme imkânı sunuyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası üniversitelere göre kendi konumlarını belirlemelerine imkân sunuyor. Üniversitelerin bilimsel üretkenliğinin makale ve atıf sayılarına göre değerlendirildiği rapor, üniversitelere yol göstermesi bakımından da önem arz ediyor. Bu tür sıralamalar bize şunu da gösteriyor; yüksek etki değerli dergilerde makalelerimiz yeterince yer bulmuyor. Makalelerimiz, bu tür dergilerde yer almayınca atıf sayılarımız yükselmiyor. Eğer bu tür dergilerdeki makale sayımızı artırırsak aynı zamanda atıf sayımızı da yükseltmiş olacağız. Üniversite olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda daha üst sıralarda yer alma hedefimiz doğrultusunda bilimsel yayın sayı ve kalitesini artırmak için akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza her türlü desteği bugüne kadar verdik, vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz, gerek URAP gerekse dünya çapında değerlendirme yapan diğer kuruluşların sıralamalarında üniversitemizi daha da yukarılara taşımak. Ayrıca, Ege Üniversitesinin adını araştırma üniversiteleri ve dünyanın en iyisi 300 üniversitesi arasına yazdırmak. Üniversitemizin sıralamalarda daha üstlerde yer alması için yayınlarımızın sayısını ve kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.