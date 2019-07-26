Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara açıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan “Ege Üniversitesi Yaz Okulu Projesi” kapsamında Bornova’nın değişik mahallelerinden çocuklar “Ege Üniversitesi Müze ve Koleksiyonları” başta olmak üzere, spor tesisleri, laboratuvarları, kütüphaneleri ve kültür merkezlerini ziyaret edecekler.

Ege Üniversitesin potansiyelini toplumla ve paydaşlarla buluşturan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şimdi de çocukların yaz tatilini daha eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için Ege Üniversitesinin kapılarını çocuklara açıyor. Çocuklar, Ege Üniversitesinde bir yandan eğlenirken diğer yandan “Drama ile Tanışma, Dijital Okuryazarlık, Lego Boost, Animasyon Film Atölyesi, Kışlık Fide Ekimi, Hayvansal Üretim, Doğa Tarihine Yolculuk, Spor, Geleneksel Tahta Kalıp Atölyesi, Keçe Aksesuar Atölyesi” gibi pek çok içerikte etkinliğe katılarak uzmanlar eşliğinde uygulamalı öğrenecekler.

Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde toplumla üniversite arasındaki bağı güçlendirmek ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu bilimsel, sanatsal ve sportif imkânları toplumun en güçlü aktörleri olan çocuklarla paylaşmak üzere 29 Temmuz-01 Ağustos ile 05 Ağustos- 08 Ağustos tarihleri arasında yaz okulu etkinliği gerçekleştirilecek. Yaz okuluna Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Emel Akın MYO ile Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tabiat Tarih Müzesi, Etnografya Müzesi ve Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi farklı içerikteki etkinlikler ile katkı sunacak. Yaz okuluna Bornova’nın değişik bölgelerinde yaşayan ailelerin 11-14 yaş aralığındaki çocukları ücretsiz olarak katılacak ve yaz okulu sonunda düzenlenecek sertifika töreninde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından verilecek katılım sertifikaları ile yaz okulu programı sona erecek.

Dünyanın en küçük kitabı ve en hafif kâğıdı burada

Dünyanın en küçük kitabı ve en hafif kâğıdının sergilendiği, Türkiye’nin ilk Kâğıt ve Kitap Müzesi niteliğini taşıyan Ege Üniversitesi (EÜ) Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesinde 700’e aşkın eser sergileniyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi bugün galerisinde dünyanın en küçük kitabı ve en hafif kâğıdını bulundurarak merakları üzerine topluyor. EÜ Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, dünya kültür tarihinin son 2 bin yılının vazgeçilmez demirbaşları kağıt ve kitabın uzun soluklu yolculuğunu farklı kültürlerden örnekleri ziyaretçilere sunuyor. Türkiye’nin ilk Kâğıt ve Kitap Müzesi niteliğini taşıyan müze, eski Levanten yapısı olan Ballian Köşkü’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Josua Reichters 32 sayfalık Japon ipek kâğıdına basılmış ve elle deriye ciltlenmiş “Bilder-ABC” (Resimli Alfabe Kitabı) dünyanın en küçük kitabı ünvanını alarak bu müzede yerini alıyor. Kaset içindeki bu kitabın ağırlığı 5 miligram. Boyutları 2.4 x 2.9 mm parmakla tutulmayacak kadar küçük olan eser minyatür kitaplar bölümünde sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasına bakarak stilize etmesiyle tanınan ünlü isim Ethem Çalışkan’ın bazı çalışmaları da müzede yer alıyor. 32 ülkeden 42 kağıt sanatçısının oluşturduğu ‘One World’ adlı dünya haritası müzenin en ilgi çeken eserlerden biri.

Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’deki üniversiteler içinde tek Tabiat Tarihi Müzesi. Merkez, iki kat üzerinde ve yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yerleşim gösteriyor. Müzenin teşhir galerilerinde, Türkiye’nin birçok yörelerinden jeolojik, paleontolojik ve biyolojik çalışmalar sonucu toplanan fosiller, kayalar, mineraller ve günümüzde yaşayan canlılara ait objeler belirli bir sistematik ve evrimsel düzen içerisinde sergileniyor. Örneklerin bir kısmı bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere müze laboratuvarında karşılaştırma materyali olarak korunuyor.

Türkiye’de bu kadar külliyatlı başka müze yok

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi 14 ülkeyi araştırma kapsamı içine alarak dört yıl boyunca süren çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Özgün eserlerin sergilendiği müzede 2 bin 300 parça geleneksel giyim objesi, 110 adet geleneksel halk çalgısı, 265 adet takı ve aksesuarlar 24 adet silah ile sandık ve dolaplardan oluşan toplam 3 bin 40 obje sergileniyor. 201 bilim insanını bir araya getiren projede 909 kaynak kişi ile görüşülerek, 20 bin 736 kare fotoğraf, 208 saat video çekimi yapıldı. Müzeye dair yapılan araştırmaların her evresi teknolojik ve bilimsel çerçevede geliştirildi

Botanik Bahçesi-Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bitkisel çeşitliliği korumak, bu zenginliği ve dünyadaki bitki çeşitliliğini tanımak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile 1962 yılında EÜ Fen Fakültesi bünyesinde Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi kuruluyor. Merkez, 48 bin 750 metrekare üzerine kurulu , yönetim binası, seralar, gösteri bahçesi, sistematik parseller, arboretum, meyve bahçesi, havuzlar, herbaryum merkezi gibi temel bölümlerden oluşuyor.