Ege Üniversitesi'nden 8 öğrenci, depremde hayatını kaybetti

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde (EÜ) çeşitli fakültelerde eğitim gören 8 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde 31 binde fazla kişi hayatını kaybetti, 90 bine aşkın kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi'nden ise 8 öğrenci, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.

Ölen öğrenciler ile eğitim gördükleri fakülteler şöyle:

"Kahramanmaraş'ta Eczacılık Fakültesi'nden Ayşe Nil Bilmen, Mühendislik Fakültesi'nden Ahmet Buğra Taş, Ziraat Fakültesi'nden Berke Ekiztaş ve Aliağa Meslek Yüksek Okulu'ndan Hacı Mehmet Alagöz; Hatay'da ise Ege Hemşirelik Fakültesi'nden Sabahat Kavas, Diş Hekimliği Fakültesi'nden Eren Rende, Mühendislik Fakültesi'nden Berkay Buru ve Mühendislik Fakültesi'nden İbrahim Ekenek."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ebediyete irtihal eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, tüm sevenlerine ve Ege Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.