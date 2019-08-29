Ege Üniversitesi'nden Uluslararası İzmir Çalıştayı

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Rektör Prof. Dr. Necdet Budak himayesinde “Uluslararası İzmir Çalıştayı” düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve pek çok özel sektör firmasının katkı sunacağı çalıştay, 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Faklı kültürlerin, farklı seslerin ve farklı renklerin şehri İzmir, Ege Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanında kurulan ilk araştırma merkezi olan İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde düzenlenecek olan uluslararası katılımlı çalıştay ile masaya yatırılacak.

İzmir’in her alanda ileri gelenlerinin buluşacağı çalıştayda; kentin kültürel mirasına sahip çıkılması, imaj ve konumunun güçlendirilmesine yönelik stratejik planlar yapmak, yerel kültür politikaları alanında yapılacak çalışmalara zemin oluşturacak kriterlerin belirlenmesi, kültür, sanat, turizm, sanayi, üretim, ticaret, eğitim ve göç alanlarında küresel değişime paralel olarak yeni kent politikalarının geliştirilmesi ve üniversitelerinin öncülüğünde kent araştırmalarına yönelik birikimin iş çevrelerinin de katılımıyla harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Multidisipliner katılımlı yapılacak olan Çalıştay; kültür sanat, ekonomi, yaşam ve kent ana başlıkları ile bunlara bağlı pek çok alt başlıkta gerçekleştirilecek. Her alanda konunun uzmanı olan akademisyenler tarafından oluşturulan kurullar ile İzmir üzerine çalışmaları olan yerli ve yabancı akademisyenler, İzmir’in sanayi ve kent ekonomisine katkı sağlayan kuruluş üyeleri, kentsel yaşama hizmet veren belediye ve valilik temsilcileri ile çeşitli vakıf ve dernek üyeleri gibi farklı alanlarda hizmet sunan kişiler bir araya gelerek, başlıklar üzerinden sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında fikir alış verişinde bulunacak.