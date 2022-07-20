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Ege Üniversitesi'ne personel alınacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Ege Üniversitesi'ne personel alınacak
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca ilanda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 20.07.2022-03.08.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.


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