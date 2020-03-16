Ege Üniversitesi öğrencileri anı sandıklarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleşen "Sandıktan Çıkan Kültür" projesi başarıyla tamamlandı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi "Sandıktan Çıkan Kültür" projesine ev sahipliği yaptı. Çeşitli atölye çalışmasının ardından sonra Egeli ve Çukurovalı öğrenciler, belgesel çekimlerini tamamlayarak halka açık gösterim düzenledi. Belgesellerin gösterimi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliği proje eğitmeni Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lale Kabadayı projenin tarihe tanıklık ettiğini dile getirerek üniversiteler arası işbirliğine dikkat çekti.

Projenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz'

Açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Günümüz tüketim kültüründe bu sandıkları yeni nesillere aktarmak misyonuyla hareket eden bu projenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Dekan Prof. Dr. Takımcı, "Bu tür projeler yeni nesile kültürümüzü aktarabilmek açısından çok iyi bir alan. Sandıklar bizim öz kültürümüzü taşıyan nesneler. Orada yaşlı kuşağın bizler için hayal ettikleri mutluluk ve geleceğin sembolü esasında sandıklar ve sandıkların değerini günümüz tüketim toplumunda yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Kültürel değerlerimizi genç nesillere aktarmak açısından bu projeyi çok değerli buluyorum. Bizimle paylaşan misafir üniversitemize teşekkürü borç biliyorum. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, yönetmenliğini Nergis Karadağ'ın yaptığı "Annemin Çocukluk Fotoğrafları", Alper Ciner'in "Kılıç", Can Tezyürek'in "Yadigârın Işığı", Tolga Geç'in "Çarık", Habibe Nur Özdemircan'ın "Kırık Fincan", Can Kıpçak'ın "Ağaç ve İnsan" isimli belgeselleri gösterildi. Ardından projede yer alan Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Proje Ana Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ve Proje Eğitmeni Prof. Dr. Lale Kabadayı, Öğr. Gör. Merve Tarlabölen Solmaz'ın takdim ettiği katılım belgelerini aldı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, Prof. Dr. Takımcı'ya "Teşekkür Belgesi" verdi. Etkinlikte, proje ekibinde yer alan öğrencilerin kendi çektikleri filmlerin gösterimi yapıldı. Etkinlik sonunda proje ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.