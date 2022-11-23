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Ege Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ege Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
23 Kasım 2022 Çarşamba 11:00

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için 22 Kasım 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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