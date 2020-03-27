Ege Üniversitesi öncülük ediyor

Dünyada ve Türkiye'de pek çok ilki bilim dünyasına kazandırarak insanlığın hizmetine sunan Ege Üniversitesi, şimdi de bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğu Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile COVID-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi giderek artan Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), İzmir'de yürütülen aşı geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVİD-19 alt platformu oluşturulduğunu ve Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversiteleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsünden bilim inşalarının bu platform koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Varank, süreci hızlandırmak adına yeni projeler ile ilgili bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bakan Varank'ın açıklamaları ile birlikte EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi liderliğinde milli DNA aşısı geliştirme projesi başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Ne yazık ki şu anda COVID-19 için lisanslı bir aşı piyasada bulunmuyor. Pek çok ülke aşı çalışmaları başlattı. Biz de Ege Üniversitesi olarak Bakanlığımızın çağrısı ile yerli DNA aşısı için çalışmalara başladık. Rektörlüğümüz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu; birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile yıllardır çeşitli patojenlere karşı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürüyor. Çalışma grubumuz, COVID-19 pandemisi başladığı günden beri tüm konsantrasyonu ve bilgi birikimi ile bu hastalığa karşı neler yapabileceğini tartışmış ve aşı projesini oluşturmuştur" diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi araştırmacıları yanında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan araştırmacılar ve özel sektörden (Nobel İlaç San. Tic. A.Ş. ve Florabio Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş) araştırmacıların katılımı ile COVID-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesi başlamıştır. Çalışma grubumuzuz başarılı olacağına inancım tamdır. Hep birlikte çalışarak bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.