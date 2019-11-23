Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu: "Sağlıkta zaten hizmet ve altyapı olarak iyi durumdayız. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla yerli ve milli ilaçlar ile tıbbi cihazlar geliştirerek sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Türkiye'nin sağlıkta hizmet ve altyapı bakımından iyi durumda olduğunu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ilaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini bildirdi. Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 50. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası'nda konuşan Topaloğlu, sağlık politikalarının geliştirilmesinde bu tür organizasyonların büyük öneminin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de sağlık altyapısının geldiği konuma dikkati çeken Topaloğlu, şöyle konuştu: "Özellikle ülkemiz gibi geniş ve kapsayıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerde maliyetlerin yüksek olması, sosyal güvenlik sistemimizi zorlamakta. Bununla baş etmek kolay değil. Biz tüm vatandaşlarımıza bu geniş yelpazede sağlık hizmeti götürmeyi hedefliyoruz. Özellikle geniş kapsamlı sağlık hizmetini sürdürebilmek için mutlaka inovasyonun, sağlıklı yaşam bakış açısının, ülkeye kazandırılması lazım. Şurada alınacak kararların buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağlıkta zaten hizmet ve altyapı olarak iyi durumdayız. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla yerli ve milli ilaçlar ile tıbbi cihazlar geliştirerek sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de Türkiye genelinde çiftlikten sofraya tüm gıda zinciri boyunca tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolü sağlandığını söyledi. Bakanlık olarak obezite ile mücadele kapsamında tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Metin, 31 Aralık 2019'dan itibaren hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek gıdaların etiketinde enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarlarının belirtilmesinin zorunlu olacağını hatırlattı.

Ege 2055'i hayal etmeye başlamalıyız

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite olarak toplumun ihtiyaçları karşısında kayıtsız kalmadıklarını, çözümler geliştirmeye çabaladıklarını belirterek, "Üniversitemizin 100. yılına doğru yol alırken, 'Ege 2055' hedefini hayal etmeye başlamalıyız. Bunun için sağlıklı yaşamanın geleceğini, geleceğe yönelik atacağımız adımları şimdiden tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Bu şurada sağlığa, ziraata, spora, mühendisliğe ayrı olarak bakmanın ötesine geçip birbirleriyle etkileşimleri açısından ele alacağız." diye konuştu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma'nın, biyolojik ve biopestisit ürünlere yönelik Ar-Ge çalışması sonucu krizantem bitkisi kökenli bitki koruma ürünü Cobre Key'i Türk çiftçisinin kullanımına sunduğunu açıkladı. İnteraktif bir katılım yöntemi ile gerçekleştirilen şurada, 60 yuvarlak masada yaklaşık 600 katılımcı, çeşitli başlıklarda görüşlerini iletecek.