Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri'ne 12 bin öğrenci katıldı

Liselerin son sınıf öğrencilerine, Ege Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarını, sosyal ve spor tesislerini, barınma ve beslenme olanaklarını ve yerleşke ortamını daha iyi tanıtabilmek amacı ile düzenlenen Ege Üniversitesi Tanıtım Günlerine yoğun katılım oldu. Etkinliğe İzmir ve çevresindeki 193 liseden 12 bin öğrenci katıldı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "22. Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri" gerçekleştirildi. EÜ Tören Şölen Alanı Sevgi Yolu üzerinde düzenlenen Tanıtım Günleri'ne İzmir başta olmak üzere ülkemizin değişik illerinden 193 liseden 12 bin öğrenci Ege Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak, yetkililerden ve görevlilerden bilgi alarak, ziyarete gelen liseli öğrencilerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Budak, "Ülkemizin farklı illerinden üniversitemize gelen gençlere, Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında fakülte, yüksekokul ve enstitülerimizle ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Gençlerimizin yoğun ilgisi motivasyonumuzu bir kat daha artırıyor" dedi.

Kampüs gezileri

Ege Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde okuyan lise son sınıf öğrencileri katıldı. Program kapsamında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların tanıtımının yanı sıra, görevli öğrencilerin kılavuzluğunda kampüs gezileri gerçekleştirildi. Ayrıca, Ege Üniversitesi'nin Merkezi Kütüphanesi, Tabiat Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama Araştırma Merkezi, Laboratuvar Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi ve Merkezi Test Analiz Laboratuvarı, sanat ve kültür merkezleri, beslenme olanakları, barın imkânları ile spor ve sosyal tesisleri tanıtıldı. Yükseköğrenim hakkında bilgiler verildi. Ziyarete gelen liseliler, ayrıca Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının dans gösterileri eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.