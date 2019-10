Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sağlık turizmi atağı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Budak, Sağlık Bakanlığı tarafından "A Plus Hastane" seçilmelerinin kendilerine ayrı bir gurur yaşattığını, hastanelerinin Türkiye dışından sağlık turizmi için gelecek hastalara da hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bu başarısı hastane bahçesinde düzenlenen kokteyle kent protokolüyle paylaşıldı. Törende konuşan Budak, Ege Üniversitesi'nin toplumun ihtiyaçları karşısında kayıtsız kalmadığını ve bu sorunlara her gün çözümler geliştirdiğini söyledi. Son 2 yıl içerisinde ortaya koydukları vizyon doğrultusunda sağlıkta yeniden yapılanmaya önem verdiklerini belirten Budak, "Bilgiyi günlük rutinde uygulanır ve raporlanır hale getirmek amacıyla, klinik, poliklinik, laboratuvarlar, Medula ve Doktor Bilgi Bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Hasta ve yakınlarımıza daha yaşanabilir bir çevre, daha güvenilir bir hastane ortamı sunmak için hastanemiz içerisinde ve çevresinde yoğun bir yenileme çalışması başlattık. Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından hastanemizde yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanemiz iki yılda 53 puandan 96.28 puana yükselerek A Plus Hastane oldu." dedi. Budak, hastanelerinin bu başarıyı elde etmesinde tüm sağlık çalışanlarının katkısının olduğunu, onlara da ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.

Elde edilen başarının kendileri için yalnızca bir başlangıç olduğunu dile getiren Budak, şunları kaydetti: "Bu üstün başarı ile sağlık turizmine hazırız. Şimdi öncelikli hedefimiz, ameliyathane ünitelerimizin eksiklerinin tamamlanarak bir an önce hizmete açılması, fiziki koşulları iyi olmayan hastanemizin yerinde yenilenme çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanmasıdır. Hastanemizin yeniden yapılanma ve hizmet kalitesini artırdığımız bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hastanemize toplam 80 milyon lira ek ödenek daha tahsis edildi. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a huzurlarınızda üniversitem ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim." Budak'ın konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından hastanesinin A Plus Hastane olmasında başarısı olan kliniklere başarı belgeleri verildi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastanede görevli doktorlar ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.