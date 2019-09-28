Ege Üniversitesi, turizme katkısını artıracak

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, fakülte niteliğiyle ilk akademik yılına, Dünya Turizm Günü’nde düzenlenen törenle başladı.

Daha önce yüksekokul olarak eğitim verirken bu yıl fakülteye dönüştürülen Çeşme Turizm Fakültesi’nin açılış törenine; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Canan Abay, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Türksoy, EÜ Senato üyeleri, Çeşme Sivil Toplum Kuruluşları ve turizm sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Budak, “Fakültemizin, kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ve ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştireceğine ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam” dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemiz; eşsiz tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle dünya turizminde önemli bir yere sahip. Bu tarihi ve doğal güzellikleri ile Çeşme’nin turizm potansiyeli ise hem bölge hem de ülke ekonomisi için yadsınamaz bir gerçek. Sunduğu turizm olanakları açısından ilçemiz, ülke turizmine canlılık getirmekte, özellikle bölge ekonomisine ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak İlçemizin potansiyelinin farkındayız ve bu bölgede Ege Üniversitesi gibi köklü bir eğitim kurumunun mevcudiyetini önemsiyoruz. Bizler Çeşmenin turizm potansiyeline hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimizle katkıda bulunmak istiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksekokulumuzun, Fakülteye dönüştürülmesi de bu çabalarımızın somut bir örneğini oluşturuyor” diye konuştu.

Çeşme Turizm Fakültesi’nin fiziki ve akademik ihtiyaçlarına cevap vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Rektör Budak, “Bölge açısından önemli yere sahip olan okulumuzun güçlendirilmesi ve hak ettiği noktaya gelebilmesi için bölgenin tüm paydaşlarıyla STK’lar, turizm sektörünün temsilcileri, yerel yönetimimizle daha önce de bir araya gelerek önemli bir yol kat ettik. Bu işbirliğinin hem ilçemizin için hem de fakültemizin geleceği için güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yüksekokulun Fakülteye dönüşmesinin gerek akademik gerek pratik uygulamalar anlamında EÜ’ye ve İzmir’e önemli katkıları olacağına inandığını belirten Prof. Dr. Budak, “Fakültemiz bünyesinde lisans eğitimini daha fazla öğrenciye ulaştırmayı ve lisansüstü eğitim sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çeşme Turizm Fakültemiz, artık araştırmaya, proje üretmeye ve paydaşlarla işbirliğini yoğunlaştırmaya yönelik faaliyetlere daha çok ağırlık verebilecek. Fakültemizin kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ve ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştireceğine ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam. Bu duygu ve düşüncelerle, fakültemizin öğrencilerimize, akademisyenlerimize, Çeşme ilçemize ve ülke turizmine hayırlı olmasını diliyor, Tüm turizm sektör temsilcilerinin Dünya Turizm Gününü de bu vesileyle kutluyorum” dedi.

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’de turizmin yükselmesi için eğitimin önemine değinerek, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’nin bölgeye turizm açısında büyük katkı sağlayacağını, belediye ve kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.

Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Türksoy ise Yüksekokulun Fakülteye çevrilmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ederek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Tören sonunda halk oyunları gösterisi ile katılımcılar eğlenceli dakikalar geçirdi.