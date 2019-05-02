Ege Üniversitesi Türkiye 4'üncüsü

URAP "2018 Yılı Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu" raporunu yayınladı. Ege Üniversitesi, URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; en az 11 alan sıralamasına giren üniversiteler arasında toplam 33 dünya alan sıralamasında yer aldı. Bu başarısıyla Türkiye'deki üniversiteler arasında 4'üncü olan Ege Üniversitesinde bilim üretilmesi için önemli atılımlar yaptıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu başarıda her ferdimizin emeği bulunuyor. Başta bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan akademisyenlerimiz olmak üzere Ege Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP(University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuvarı, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere ve velilerine, Türk üniversitelerinin farklı bilim alanlarında dünyadaki yerlerini gösterebilmek amacıyla "2018 Yılı Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu" raporunu yayınladı.

Dişçilikte ikinci

Ege Üniversitesi, URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre; en az 11 alan sıralamasına giren üniversiteler arasında toplam 33 dünya alan sıralamasında yer alarak, Türkiye'deki üniversiteler arasında Boğaziçi, Gazi ve Koç üniversitelerinin ardından 4'üncü oldu.

Ege Üniversitesi; değerlendirmede yer alan 8 kuruluşun 6'sı olan; Türkiye'den URAP, Hollanda'dan CWTS, Amerika'dan USNEWS, Tayvan'dan NTU, İngiltere'den QS ve Çin'den ARWU gibi sıralama kuruluşlarının raporlarında yer aldı. Bu raporlara göre EÜ; "Ziraat" alanında NTU ve USNEWS sıralamalarında yer alarak bu alanda iki kuruluş sıralamasında yer bulan tek Türk üniversitesi oldu. Ege, "Biyoteknoloji" alanında ARWU sıralamasında yer alan iki Türk üniversitesinden biri olurken, yine ARWU sıralamasında "Dişçilik" alanında Türk üniversiteleri arasında ikinci, "Hemşirelik" alanında dördüncü; URAP sıralamasında "Gıda Mühendisliği"nde tek,

"Tıp" alanında ise dördüncü Türk üniversitesi oldu. EÜ, "Bitki ve Hayvan Bilimleri"nde ise NTU sıralamasında yine Türk üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de yer alan üniversitelerin en çok fizik alanı sıralamasında (47 üniversite) yer aldığının belirtildiği raporda, mühendislik alanı sıralamalarına 44 üniversite, kimya mühendisliği alan sıralamalarına 29 üniversite, inşaat mühendisliği alan sıralamalarına 28 üniversite, elektrik ve elektronik mühendisliği alan sıralamalarına ise 22 üniversite yer aldı.

Her ferdimizin emeği var

Türkiye'deki üniversiteler arasında 4'üncü olan Ege Üniversitesinde bilim üretilmesi için önemli atılımlar yaptıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ'nün bilimsel faaliyetlerini artırarak sürdüreceğini söyledi. Söz konusu başarıda EÜ'nün her ferdinin emeği bulunduğuna değinen Rektör Budak, "Akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizle huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ege Üniversitesi ailesi olarak daha aydınlık bir Türkiye için var gücümüzle üretiyoruz. Yeni yazılım ve programlar, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilim üretebilmeleri için en uygun koşulu sağladık ve önemli atılımlar yaptık. Aslında bu bir ekip çalışmasıdır işte bu yüzden söz konusu başarıda Ege Üniversitesi ailesinin tüm fertlerinin emeği vardır. Büyük bir aile olarak üniversitemi, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Başta bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan akademisyenlerimiz olmak üzere Ege Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.