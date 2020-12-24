Ege Üniversitesine insan hakları alanında bir ödül daha

Egeli İletişimciler ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüle doymuyor

Nitelikli eğitimi ile iletişim sektörüne başarılı bireyler kazandıran Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde, öğretim üyeleri ve öğrenciler, ulusal ve uluslararası arenalarda katıldıkları yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar'ın "Zorunda" adlı kısa filmi ile birincilik kazandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında, aynı bölümün yüksek lisans öğrencisi Nilay Kayaalp'in yazıp yönettiği "69. Islık" adlı kısa film mansiyon ödülü kazandı.

Genç yönetmenleri makamında ağırlayan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Genç yönetmen arkadaşlarımızın aldığı ödüller, fakültemizin kaliteli eğitimi ve nitelikli kadrosu ile teoride verdiği eğitimlerin pratikte yansımasını gösteriyor. Fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencileri başvurdukları yarışmalardan ödülle dönüyor. Hocalarımızdan Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği tasarım yarışmasında ikincilik ödülü alırken yine fakülte hocamız Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, kadrajına sığdırdığı büyülü fotoğraflar ile uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor. Şimdi de öğrencilerimizin aldığı bu ödüller bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin kameralarını toplumsal konulara duyarlılığa doğru çevirmesi, bizleri ayrıca gururlandırıyor. Ödül alan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

TİHEK'in "İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler" temalı yarışmaya 37 eser başvurdu. Yarışmanın animasyon türündeki tek eseri olarak öne çıkan 69. Islık'ın çizimleri, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans öğrencisi Uğurcan Umur tarafından gerçekleştirildi. Film, yakın zaman önce yaşanan İzmir depremi ve dayanışma temalarına incelikli bir bakış getirmesi ile özellikle göz doldurdu. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini yapan Nilay Kayaalp'e yönetmen yardımcılığında EÜİF idari personeli Ömer Yiğit, ses tasarımda Tuana Ayla Demircioğlu, afiş tasarımında ise Cihan Peker eşlik etti.

Nilay Kayaalp, filmin 2021 yılı içinde de uluslararası festival yolculuğuna devam edeceğini söyledi.