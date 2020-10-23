Ege'ye büyük yatırım

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalına son 3 yılda yaklaşık 25 milyon TL'lik ameliyat ekipman ve araçları alındı

Yüksek teknolojik cihazların kazandırıldığı anabilim dalını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşkın Yurtseven'den bilgi aldı. Türkiye'nin önemli sağlık üslerinden biri olan EÜTF Hastanesinin yenilenen alt yapısıyla son teknolojiyi yakından takip ettiğini söyleyen Rektör Budak, "Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda hastanemizdeki bütün alet ve ekipmanları yenilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fakülte ve hastane yönetimiyle birlikte Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalını ziyaret etti. Son 3 yılda anabilim dalına kazandırılan 25 milyon değerindeki üst düzey teknolojik cihaz ve ekipmanlarla ilgili Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşkın Yurtseven'den bilgi alan Rektör Budak, söz konusu yatırımların EÜTF Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı nezdinde A Plus olmasında önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. EÜTF Hastanesinin A Plus olması sürecinde birçok parametre üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Rektör Budak, "Bu parametreler kapsamında kliniklerimizde, anabilim dallarımızda alt yapıyı ve ekipmanları yeniledik. Özellikle beyinde tümör tespiti konusunda, daha önce halk dilinde aç kapa diye ifade edilen ameliyatlar ortadan kalktı, çünkü gerçek zamanlı olarak beyindeki herhangi bir küçük tümörün nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek en üst düzeydeki teknolojik aletlere sahibiz. Buradaki hocalarımız, ulusal ve uluslararası alanda üst düzeyde akademisyenler. Böyle bir kliniğin alet-ekipman anlamında modern teknolojilerle donatılmış olması bizim için gurur verici. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda hastanemizdeki bütün alet ekipmanları yenilemeye devam ediyoruz, bununla da gurur duyuyoruz, halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yapamadığımız ameliyat kalmadı

Yapılan yatırımlarla ameliyathanenin alt yapı sorunlarının çözüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yurtseven, son 3 yılda, yüksek teknolojik cihazların anabilim dalına kazandırıldığını dile getirdi. Söz konusu cihazlar sayesinde artık yapamadıkları ameliyatın kalmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yurtseven, " Beynin içinde küçücük bir şeyi ararken kaybolduğumuz çok fazla detay ve bulamadan operasyonu sonlandırdığımız durumlar oluyordu. Alınan nöronavigasyon sistemi sayesinde beyinde ulaşamadığımız bir bölge kalmadı. Aynı zamanda beyinde herhangi bir tümörü çıkarttığınızda ister istemez bir yer değişikliği oluyor, onu da gerçek zamanlı olarak gösteren ultrason cihazı da alındı. Kliniğimizde çok sayıda spinal ameliyatı yapılıyor ve bu ameliyatlar sırasında implantlar kullanılıyor. Bunların, sinirlere milimetrik yakınlıkta geçerken dokunmaması gerekir, uygun şekilde takılabilmesi amacıyla da yeni sistem alındı. Üç ameliyat salonumuzda da anestezi cihazları son teknolojiye uygun hale getirildi. Cerrahi aletlerimiz yenilendi, 25 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Daha güvenli ve hatasız bir cerrahi imkanı sağlayan bu yatırımlar için Rektörümüze, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimimize teşekkür ediyorum. Yapılamaz denen ameliyatları daha kolay yaptırabilecek sistemler her zaman için üniversitemizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniği, Türkiye çapında çok üstün bir yerdeydi, buradaki cihazların hemen hemen hepsi İzmir'de bir kamu hastanesinde ilk ve tektir. Yapabileceklerimizin sınırları çok geniş durumda" diye konuştu.