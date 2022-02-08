EGEKAF, dünyanın en büyüğü olacak

İzmir’de 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı(EGEKAF) tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuarın dünyanın en büyük kariyer organizasyonlarından biri olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin en kapsamlı kariyer fuarı olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı(EGEKAF), bölgenin 20 üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ege Bölgesinin üniversite gençliğini “Yetenek Her Yerde” sloganıyla buluşturacak olan dev organizasyona 600 yakın firmanın katılması beklenirken gençler hem mülakatlara girerek kariyer fırsatlarını değerlendirecek hem de konser, gösteri, atölye ve çekilişlerle eğlenceli bir fuar yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılacak olan EGEKAF öncesi Ege Üniversitesi Senato Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, EGEKAF’ta yer alacak üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldı.



Vali’den tam destek



Doğru insanı doğru yerde istihdam etmenin en önemli sorularından bir tanesi olduğunu dikkat çeken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Üniversitelerimiz yetenekli insanları yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmek ve en doğru yerde istihdam etmek için çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de bunun için önemli çalışmalar yapıyor. Kariyer planlaması yapması için öğrencilerimize fırsatlar tanınması sevindirici bir şey. Hepimiz temel gayesi en başta kendi çocuklarımızı doğru bir şekilde eğitmek ve iyi bir gelecek kurgulanması ve bunu gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bunun yolu da insanı en iyi şekilde yetiştirmekten geçiyor. Kamu olarak tüm kurumlarımızlı gruplarda yer alacağız. Dairelerimiz kendilerini en iyi şekilde tanıtacak en kabiliyet çocukları bünyemize çekmek içim çalışacak. Bütün yetenekleri biz kapsarsak özel sektöre bir şey kalmaz. Onlar da kendilerini en iyi şekilde tanıtsın ve kendilerine en uygun yetenekli gençleri özel sektörde istihdam etsin. Devletin güçlü olması önemli ama özel sektörün de güçlü olmalı. O yüzden yetenekli gençleri özel sektörlerde istihdam etsin” dedi.



Gençlerin istihdamı kısa süreli bakış açısıyla yönetilemez



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kurulduğu andan itibaren en önemli ilgi alanlarından bir tanesinin de genç istihdam olduğunu vurgu yaparak “İstihdamın temin edilmesi yeteneklerin ortaya çıkarılması insan kaynakları ofisimizin özellikle ilgilendiği anlardan bir tanesidir. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan ilk kariyer fuarına 175 firma katıldı 12 binden öğrenci ziyaret etti. Bir sonraki yıl kovid nedeniyle iptal edildi. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 kariyer fuarına 500 şirket, 100 bin katılımcının yer aldığı etkinliğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en büyük kariyer organizasyonlarından biri haline gelecek. Bu organizasyon sadece İzmir’de olmayacak. Bu organizasyonu 11 bölgede 130 üniversitede yapıyoruz. Kapsayıcı bir organizasyondur. Katılımcıdır, sadece öğrencilere değil işverenler de katılıyor. Sadece büyükler değil KOBİ’lerde katılır. Ayrıca şeffaftır. Yetenek kapısı üzerinden hangi üniversitenin ne kadar çaba gösterdiği hangi firmanın daha çok katkı sunduğu takip edebiliyoruz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Kovit olmasaydı 3’üncüsünü yapıyor olacaktık. Gençlerin istihdamı kısa süreli bakış açısıyla yönetilemez. Ciddi stratejilere ihtiyaç vardır. Bunu yönetebilmek için insana kaynakları ofisi vardır. Çok iyi neticeler alacağımızın ipuçlarının alıyoruz. Gayet iyi gidiyor Ege Üniversitesi. İşveren temsilen çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ulusal staj programı var. Ulusal staj programı ile Bölgesel kariyer fuarıyla entegre çalışıyor. Gençlerimiz oradaki şirketleri bir bir ziyaret ederek hangisinde staj yapmak istediği karar verecek. Fuar her iki tarafın beklentilerini gerçekleştirmek adına çok önemli” diye konuştu.



Kapsamı genişliyor



Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nı 2020 yılında yapmayı planladıklarını ancak Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise yoğun bir çabayla fuara hazırlandıklarını söyledi. Gençlerin istihdamı ve bölgedeki kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması noktasında önemli adımlar attıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Etkinlik kapsamında katılımcılarımıza; sektörün önemli firmalarının tanıtım stantları, mülakat simülasyonları, örnek olay çalışmaları, paneller ve atölye çalışmaları gibi pek çok olanak sağlayacağız. Böylece, başarı yolculuğunun ilk adımlarını atmak isteyen tüm gençlerimiz, mesleklerini yakından tanıma, sektörün önemli isimleriyle bir araya gelme ve kendi potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulacaklar. Temennimiz, imkânı olan tüm gençlerimizin bu verimli atmosferden faydalanmasıdır” dedi.