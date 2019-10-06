Egeli Akademisyene, iki uluslararası görev birden

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül, Uluslararası Bilimsel Yayınlar Federasyonu Başkanlığı ve Uluslararası Anatomist Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevlerine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Prof. Dr. Gülgün Şengül'ü başarılarından dolayı kutlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin uluslararasılaşmasında sizin gibi akademisyenlerimizin aldığı görevler büyük önem taşıyor. Sağlık alanında üniversitemizin göstermiş olduğu atılım ve akademik başarımızın bu görevlerle taçlandığını düşünüyorum. Yeni görevlerinizde ülkemiz ve üniversitemiz adına başarılar diliyorum" dedi. Üstlendiği görevlerin sorumluluğunu arttırdığını ifade eden Prof. Şengül de, duygularının şu sözlerle dile getirdi: "FICSP, bilimsel dergi ve kitap gibi anatomi yayınlarının kalitesinin geliştirilmesini hedefleyen bir federasyon olarak görev yapıyor. IFAA ise tüm dünyadaki anatomi derneklerinin çatısı olarak kabul ediliyor. Her iki göreve seçilmem dolayısıyla çok mutluyum. Görevlerim süresince üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Üniversitem ve ülkem adına gurur duyuyorum."

IFAA tüm dünyadaki anatomi derneklerinin çatısı olarak, anatomistler arasında bilimsel, teknolojik, eğitim ve yönetimsel işbirliklerini arttırmak ve geliştirmeyi hedefleyen bir federasyon olarak 1903 yılında kuruldu. Yönetim Kurulunda 19 üyenin bulunduğu Federasyon, Anatominin tüm alanlarında eğitim ve araştırmanın ilerlemesini, yüksek standartların, etik değerlerin korunmasını ve bu alanlarda politikaların geliştirilmesini hedefliyor.