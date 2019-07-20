Egeli akademisyenler TAKD Yönetim Kurulu'na seçildi

Türk Akciğer Kanseri Derneği’nin (TAKD) gerçekleştirilen olağan kongresinde Ege Üniversitesi mensubu akademisyenlere önemli görevler verildi.

Egeli akademisyenler, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Türk Akciğer Kanseri Derneği’nin (TAKD) gerçekleştirilen olağan kongresinde Ege Üniversitesi mensubu akademisyenlere önemli görevler verildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Göker, derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Yine EÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yalman, derneğin mali sekreterliğini yürütecek. Ayrıca EÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan ile Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Nart, derneğin yönetim kuruluna üye olarak seçildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dernek yönetim kuruluna seçilen Egeli akademisyenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Akciğer Kanseri Derneği, akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri alanında çalışan ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan tıp doktorları ile ilgili alanda çalışan diğer uzmanlık dalı uzman tıp doktorları bünyesinde toplayan bir uzmanlık derneği olarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, ülkemizde ve dünyada giderek artan akciğer kanserine, özellikle tanı ve tedavide günümüz pratiğindeki gibi multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlık alanlarının birlikte çalışacağı bir zemin yaratıyor. Derneğin amacı ise ulusal akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri sorununa multidisipliner bir yaklaşımın sağlanması yanında, bu yaklaşımın ülke geneline yayılmasını sağlamak, bu konuda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.