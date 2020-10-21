Egeli İletişimcilere ödül

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönmeye devam ediyor

Egeli İletişimcilere ödül
21 Ekim 2020 Çarşamba 13:40

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç'in yönetmenliğini yaptığı "Çerçeve" filmi, Hindistan Ankur-2020 Uluslararası Genç Belgesel ve Kısa Film Festivali'nde birincilik ödülü aldı. Aynı festival kapsamında aynı ekibin hazırladığı "Çizgilerin Dışında" filmi ise gösterime girmeye hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ödül kazanan öğrencileri başarıların dolayı tebrik etti.

 İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç, Ege Üniversitesine bu kez de Uluslararası Hindistan Ankur-2020 Uluslararası Genç Belgesel ve Kısa Film Festivalinden ödül getirdi. Dr. Öğretim Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz'in danışmanlığında, Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç'in yönetmenliğini üstlendiği, teknoloji bağımlılığı konulu kısa filmi "Çerçeve" ile kadına ve çocuğa yönelik şiddeti konu alan "Çizgilerin Dışında" isimli kısa filmler, festivalde gösterim alırken "Çerçeve" kısa filmi uluslararası dalda en iyi birinci kısa film seçildi.

Filmlerin yönetmenliğini Ekrem Özgenç ile beraber üstlenen Lale Gurbanova, "Çerçeve" kısa filmi ile günümüz dijital toplumsal yaşam içinde bireyin teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çerçeve filmimizin konusu her ne kadar teknoloji bağımlılığından şikayetçi olsak da aynı zamanda şikayetçi olduğumuz durumların esiri haline gelen insanlığımızı vurgulamaktadır. Maksat gelecek bireyler için teknolojinin faydalı bir hale dönüştürülmesine dikkat çekmektir. Festivalde bu yılki gösterimler, pandemi nedeniyle online olarak 3 güne bölerek gerçekleştirdi" diye konuştu.

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