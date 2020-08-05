Yükseköğretim Kurulu tarafından dijital platformlarda üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar için "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliği başlatıldı

Ege Üniversitesi sanal fuarda çeşitli etkinlikler ve tanıtım programlarıyla yerini aldı. Fuarın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege üniversitesi kampüsüne geldiğiniz ilk günden itibaren, artık Egelisiniz ve Egeli olmanın ayrıcalığını hissedeceksiniz, Egeyi tercih eden öğrencilerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla maddi ve manevi olarak yanlarında olacağız" dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek" sloganıyla eğitim veren Ege Üniversitesinin 17 Fakülte, 9 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve 41 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 11 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 60 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesinin akademik, idari, laboratuvar akreditasyonlarının yanında Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına üst sıralardan girerek dahil olduğunu belirten Rektör Budak, "Pandemi döneminde öğrencilere yapılan uzaktan eğitim anketine göre üniversitemiz 209 üniversite arasında 8'inci sırada yer almasına rağmen öğrenci kapasitesi açısından memnuniyette birinci sıradadır" diye konuştu.

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Budak, "Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm dijital sistemler EgeSSO platformunda tek bir şifre altında birleştirildi. Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS'te 91 bin 602 Yayın, 16 bin proje, 3 bin 781 araştırmacı, 207 patent, 324 bin 741 atıf, 2 bin 94 başarı ve ödül, 2 bin 79 bilimsel faaliyet, 7 bin 576 açık erişime sahibiz. Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi - LABSİS'te 316 Laboratuvar, 3 bin 133 cihaz sayısı ile 65 bin 140 kullanıcıya hizmet verme kapasitesine sahiptir" dedi.

7/24 açık Kütüphane

Ege Üniversitesi merkez kütüphanesine yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalar sayesinde son üç yılda kütüphane kullanım sayısı üç katına çıkarıldığını söyleyen Rektör Budak, "Sınav dönemlerinde 7/24 açık olan kütüphanemizde öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Öğrencilerimizin sınava hazırlanma süreçlerine en iyi imkanlarla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Aday öğrencilere sunulacak barınma ve yemek hizmetleri konusuna değinen Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak spor alanında güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı. Rektör Budak, "Kampüs içerisinde 3 adet spor salonu, 1 adet çim futbol sahası ve uluslararası akreditasyona sahip tartan atletizm pisti, 1 adet kapalı atletizm ve jimnastik salonu, 1 adet kapalı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 2 tanesi kapalı olmak üzere 6 adet korttan oluşan tenis kortları ve 1 adet suni çim sahadan oluşan tesislerimiz öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Kampüsümüzde öğrencilerimizin ders dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ile destekleyerek, beden ve ruh sağlıklarının korunması ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz için kampüs içinde ve dışında etkinlikler, yarışmalar, konserler, festivaller, dans gösterileri, söyleşiler düzenlemekte ve öğrencilerimiz birçok sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaktadır" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin sürdürülebilir yeşil kampüs felsefesi ile yeşil alan sayısının artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda GreenMetric'te üst sıralarda yer aldığını söyleyen Rektör Budak, Dünyada ve Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan bir sağlık uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek "EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan "Öncelikli Randevu Sistemi' sayesinde öğrencilerimiz, sağlık hizmetlerinden öncelikli olarak yaralanabilmektedirler" dedi.

Tercih yapacak öğrencilere seslenen Rektör Budak, "Ege Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık alanında Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden birisi. Gıda ve tarım alanında da güçlü bir üniversiteyiz. Kimya mühendisliği, biyomühendislik ve enerji alanlarında güçlü ve donanımlı bir akademik altyapıya sahibiz, TÜBİTAK tarafından da yetkinliğimiz onaylanmıştır Aday öğrencilerimizi ulaşım imkanları, yeşil alanları, öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulduğu, köklü ve güçlü akademik altyapısıyla Ege Üniversiteli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Beş gün sürecek fuarda Ege Üniversitesinin canlı tanıtım etkinlikleri, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tanıtım etkinlikleri ve öğrenci adayları ile sesli ve görüntülü görüşme etkinlikleri yapılacak. Ayrıca, Ege Üniversitesini tercih edecek öğrencilere konaklama, burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verilecek.



