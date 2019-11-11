EGİAD, Anıtkabir'de

Ege Genç İş İnsanları Derneği, Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Aslan ve beraberindeki heyet, saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan tarafından okunan özel defterde şu ifadelere yer verildi: "Yüce Atatürk, Ulusumuza en büyük armağanın olan Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğin Türk Gençliğini temsilen; izinden yürüyen, hayallerini, hedeflerini paylaşan ve güvenine layık olmaya çalışan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Üyeleri olarak manevi huzurundayız. Ülkemiz için belirlemiş olduğun "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda iş dünyasının genç temsilcileri olarak, hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir şevk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bilime ve özgür düşünceye dayanan, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, ileri ve kalkınmış bir toplum düzeni için; ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Bize bıraktığın ve hiç sönmeyecek olan ışığını, biz de aydınlık yarınlara taşıyacağız. Taşıyan eller değişse de kendisi hiç sönmeyecek olan bu ışık; senin Türk Milleti'ne olan sevgin ve inancın, Türk Milleti'nin ise sana olan sevgi ve minnetinden besleniyor. Bu ışık yandıkça ve yayıldıkça karanlıklar azalıyor, bize en büyük mirasın olan akıl ve bilim en uzak köşelere yayılıyor ve Türk Milleti, senin de istediğin gibi, "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefine doğru koşuyor. Seni, yol arkadaşlarını ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; farklı zamanlarda da olsa, seninle aynı yolda yürüdüğümüzü ve yürüyeceğimizi bilmeni istiyoruz. Ege Genç İş İnsanları Derneği Üyeleri olarak aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz."

