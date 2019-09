EGİAD Think Tank'in İlk İcraatı Girişimcilik Ekosistemi

EGİAD Think Tank İle İzmir, Dünya'nın 20 Girişimci Şehri Arasına Girmeye Hazırlanıyor.

EGİAD Think Tank'tan İlk Rapor İzmir ve Ege Girişimcilik Eko Sistemi Üzerine Olacak.İzmir ve Ege Bölgesi'nin vizyoner bakış açısına katkı koymak amacıyla bir iş örgütü tarafından Ege Bölgesi'nde ilk kez kurulan düşünce örgütü EGİAD Think Tank (Düşünce Kuruluşu) faaliyetlerine başladı. Kent, bölge ve ülke sorunlarına güçlü projelerle çözümler üretmeyi hedefleyen, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi amaçlayan bir araştırma platformu olarak faaliyet gösteren EGİAD Think Tank, ilk proje olarak İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki Girişimcilik Eko Sistemini masaya yatırdı. Bu kapsamda ard arda iki toplantı düzenleyerek faaliyetlerine hızlı bir giriş yapan EGİAD Think Tank, girişimcilik, mentor ağı, melek yatırımcılık alanlarında biraraya geldiği paydaşlarla, eko sisteme derinlemesine bir bakış açısı sağlayan ve çözüm önerileri içeren kapsamlı bir rapor hazırlamak üzere çalışmaları başlattı.

EGİAD Think Tank, gündemindeki ilk madde olarak İzmir ve Ege Bölgesi'nde girişimcilik konusunu ele aldı. İzmir'in dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasında yer alması hedefiyle hareket eden EGİAD, Girişimcilik Ekosistemi Paydaşları olarak Üniversiteler, Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri, Co-Working Space ve ilgili STK temsilcileri ve Girişimcilerle bir araya geldi. Toplantıya, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy, EGİAD Yönetim Kurulu -EGİAD Melekleri İcra Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı ve EGİFED Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzmanı Sevay İpek Aydın, İZTO Girişimcilik Yönetmeni Övgü Pınar, Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama Mükemmelliyet Ofisi Koordinatörü Selçuk Karaata, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Engin Özgül, Design Mesh Innovation Lab. Kurucusu Ezgi Ezdar Onur, Urla Co- Working Kurucu Ortağı Neşen Yücel, Urla Co- Working Kurucu Ortağı Patrick Bosteels, Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Lisanslama ve İş Geliştirme Birim Yöneticisi Semih Erden, DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Şirketleşme Bölümü Temsilcisi Ezgi Gülay, İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Geliştirme Uzmanı Seda Çakmak, Withco Kurucu Ortağı Övünç Emre, Sensencall Kurucu Ortağı Ali Akdurak, Sensencall Kurucu Ortağı Emre Özdoğan, Talamus Kurucusu Tansu Uyar, Docunex Kurucusu Seymen Sipahi, Loggma Kurucusu Ozan Tuncan, Dysapp Kurucu Ortağı Esra Albak, Univerlist Kurucu Ortağı Furkan Erkorkmaz, Sınavia Kurucu Ortağı Hakan Yılmaz, Rateltech Yazılım Kurucusu Emrecan Durmaz, Integsmart Kurucusu Ferhat Zeylan, Kyro Medical Technology Kurucu Ortağı Aşkın Kireli katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, "İzmir Girişimci Şehri Olabilir mi? / İzmir'de Girişimcilik Ekosistemi ne durumda? / Nelere ihtiyaç var?" sorularına yanıt arandı. Toplamda 50 kurum ve girişimcinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda İzmir'in mevcut durumdaki resmi analiz edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde akademik bir kadro ile yola devam edecek olan EGİAD Think Tank, girişimcilik eko sistemine ilişkin nihai kararı Akademik bir rapor olarak da yayınlayacak. Rapor ile gelişim odaklı çözümlerin de beraberinde getirilmesi hedeflenecek. EGİAD'ın bir iş örgütü olarak, üyeleri arasında Startup (nitelikli eleman çalıştıran, büyüme potansiyeline sahip işletme) kotası güdülebileceğine de değinildiği toplantıda, üye şirketlerinin gerçekleştirmiş olduğu %5 satın almalarının startuplardan gerçekleştirilmesinin sağlanabileceği önerisinde bulunuldu. EGİAD'ın Startuplara liderlik edebileceğine de dikkat çekilen etkinlikte, EGİAD'ın bu alanda atabileceği adımlar ise; "İş insanlarını bu kavramlar, kültür hakkında bilgilendirme üzerine kısa vadede aksiyonlar alabilir. Startupların kaynak sorununu çözme konusunda çalışmalar yapabilir" şeklinde özetlendi.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Koç, Süleyman Tutum, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy'nin ev sahipliğinde ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılarda üzerinde durulan maddeler ise şu şekilde sıralandı:Girişimcilik Kültürü oluşturulmalıdır. Bunun için ilköğretim düzeyinde girişimcilik uygulamaları ve çekirdek çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu konuda Ankara ile lobicilik faaliyetlerine geçilmelidir. Bu kapsamda İzmir'in pozitif yanını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Girişimcilik Kasabası kurulmalıdır. Tüm Türkiye'den gelen girişimciler için ortak çalışma alanları oluşturulmalıdır. Ar-ge ve ürün geliştirme atölyelerine ortak çalışma alanları içerisinde de yer verilmelidir. Girişimciler arası bir network ağı kurularak girişimcilerin birbirlerini tanımalarını ve ne işle uğraştıklarını paylaşabilmelerini sağlayacakları ortak bir platform oluşturulmalıdır.

Bürokratik anlamda girişimci vizesi oluşturularak, yabancı girişimcilere yönelik iş kurma süreci destekleri sunulmalıdır. Burada bulunan startupların yurt dışına açılması ve yurt dışında bulunan startupların ise buraya çekilmesi konusu üzerine yoğunlaşılmalıdır.İzmir'de yatırımcı ve mentor sayısı artırılmalıdır. Geleneksel işlerle uğraşan sanayi veya hizmet erbabı kişilerin yeni nesil teknolojik ve inovatif fikirlere neden yatırım yapması gerektiği iyi anlatılmalıdır. Bunun iyi bir yatırım enstrümanı olduğu vurgulanmalıdır.

İzmir'de nitelikli iş gücü probleminin önüne geçilmelidir. İyi dereceli mezunların ve genç girişimcilerin İzmir'de kalması özendirilmelidir.Girişimciliğe, iş planı hazırlamaya ve iş modeli kurgulamaya yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirilmelidir. Bu eğitimlerde yatırımcılar veya mentorlar ile bir araya getirilerek, görüş alış verişinde bulunulmalıdır.

Startupların hangi pazarlara yönelmesi gerektiğine dair doğru, güvenilir ve referans olarak alınabilecek bir kaynağın bulunmadığına dikkat çekilerek, veri merkezi oluşturulmasının önemine dikkat çekilmelidir.İzmir'de girişimciliğe yönelik fon kurma ve kaynak yaratmaya yönelmelidir. Bu noktada bir vakıf veya benzeri platform kurulabilir. Network - Kitlesel Fonlama - Yatırım Ortaklığı - Yatırım Fonuna yönelik bir platform kurularak destekçilerine vergi avantajı sağlanması önerilmelidir.